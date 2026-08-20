Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Bolgan oqiga 2 Showtimes for Bolgan oqiga 2 (2026) in Aktau today

Showtimes for Bolgan oqiga 2 (2026) in Aktau today

Bolgan oqiga 2
Bolgan oqiga 2 Comedy 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 20 Tomorrow 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for Bolgan oqiga 2 in Aktau on 20 August 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D, KZ
19:20 from 3000 ₸ 22:10 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, KZ
20:40 from 3500 ₸ 22:30 from 3500 ₸ 00:20 from 3100 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, KZ
19:50 from 3100 ₸ 22:00 from 3100 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
20:30 from 1500 ₸ 22:10 from 1500 ₸ 23:30 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, KZ
22:05 from 1200 ₸ 23:55 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more