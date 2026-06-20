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Киноафиша Фильмы День разоблачения Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Аксае

Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Аксае

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinema Park г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
19:00 от 2200 ₸ 20:45 от 2200 ₸ 23:30 от 2200 ₸
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История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
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