Киноафиша Уральска Кинотеатры Kinoplexx Uralsk

Kinoplexx Uralsk

Уральск
Адрес
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
Телефон

+7 (7112) 31-53-15

В избранное Уже в избранном

Сеть

Kinoplexx

О кинотеатре

Кинотеатр Kinoplexx Uralsk  был открыт в ноябре 2016 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе два комфортабельных кинозала с общей вместимостью 250 посадочных мест. 

Все кинозалы оснащены современным кинопроекционным оборудованием для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, а также новейшей звуковой системой. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
мало голосов Оцените
2 голоса
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Скидки в кинотеатре
Супер-вторник

Каждый вторник цены на билеты снижены: билет для детей стоит 400 тенге, студенческий билет стоит 600 тенге, взрослый - 800 тенге.

Детям Студентам
Фотографии Все фотографии
