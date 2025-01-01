Меню
Киноафиша
Уральск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Галактика
просп. Евразия, 61/1
1.7 км
Көркем
просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2.3 км
Kinoplexx Uralsk
просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
6.8 км
Володарский РЦК
улица Победы, 2
80.3 км
Кинозал "Большечерниговский"
с. Большая Черниговка, Чапаевская улица, 106
105 км
Cinema Park
ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
117 км
Урал
Оренбургская обл., село Илек, ул. Октябрьская, 16
144 км
Большеглушицкий
Самарская область, с. Большая Глушица, площадь 60 лет Октября, здание 2
145 км
Кинозал "Юность" (Курманаевка)
пл. Ленина, 4
152 км
Кинотеатр Пестравка МБУ УКМПС
село Пестравка, Крайниковская 63
164 км
Экран
Саратовская обл., пос. Дергачи, пл. Максима Горького, 1А
181 км
Россия
г. Сорочинск, Коммунистическая 1а
184 км
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667