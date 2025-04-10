Кинотеатр Галактика в Уральске расположен на 4 этаже одноименного развлекательного центра. Гостей встречают 3 кинозала, спроектированных с соблюдением международных требований к кинотеатрам высшей категории. Во всех кинозалах установлены кресла от зарубежного производителя с подставками под попкорн и напитки.

Новые современные экраны Harkness Hall Spectral 240 обладают повышенным коэффициентом отражения света, что улучшает качество картинки, ее яркость и насыщенность. Кинозалы также оборудованы VIP-зонами с раскладными креслами, электронными регуляторами спинки и выдвижной подножкой.

В кинобаре можно приобрести попкорн и напитки на любой вкус.