Адрес
г. Уральск, просп. Евразия, 61/1
Телефон

+7 (7112) 54-09-00

+7 (7112) 54-08-93

О кинотеатре

Кинотеатр Галактика в Уральске расположен на 4 этаже одноименного развлекательного центра. Гостей встречают 3 кинозала, спроектированных с соблюдением международных требований к кинотеатрам высшей категории. Во всех кинозалах установлены кресла от зарубежного производителя с подставками под попкорн и напитки. 

Новые современные экраны Harkness Hall Spectral 240 обладают повышенным коэффициентом отражения света, что улучшает качество картинки, ее яркость и насыщенность. Кинозалы также оборудованы VIP-зонами с раскладными креслами, электронными регуляторами спинки и выдвижной подножкой. 

В кинобаре можно приобрести попкорн и напитки на любой вкус.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Диваны
Отзывы о кинотеатре

Ербол Кулбаев 10 апреля 2025, 04:12
Отличный кинотеатр
