Кинотеатр Көркем в Уральске - это современный шестизальный кинотеатр, который находится на четвёртом этаже торгового центра City Center. Такое расположение позволяет совместить шопинг и приятный вечер в уютном кинозале. Көркем - это суперсовременный комплекс, вмещающий одновременно 670 зрителей.

Особенностью кинотеатра Көркем являются небольшие залы, в каждом из которых от 108 до 124 посадочных мест. Все залы отличаются друг от друга цветовыми и световыми решениями. В кинобаре можно приобрести попкорн и напитки. Мягкая обивка стен и потолка создает уютную атмосферу и ощущение комфорта. Здесь установлены комфортабельные кресла и системы климат-контроля.

Все кинозалы оснащены самым современным бельгийским проекционным оборудованием фирмы BARCO с экранами 10Х4 метра, три кинозала поддерживают технологию 3D-кинопоказа.