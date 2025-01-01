Кинотеатр Cinema Park в Аксае - это современный четырехзальный кинотеатр, который находится на третьем этаже торгового центра Jarsuat. Такое расположение позволяет совместить шопинг и приятный вечер в уютном кинозале.

Особенностью кинотеатра Cinema Park являются небольшие залы, в каждом из которых всего 88 посадочных мест. Все залы отличаются друг от друга цветовыми и световыми решениями. В кинобаре можно приобрести попкорн и напитки. Мягкая обивка стен и потолка создает уютную атмосферу и ощущение комфорта. Здесь установлены комфортабельные кресла и системы климат-контроля.

Все кинозалы оснащены самым современным бельгийским проекционным оборудованием фирмы BARCO с экранами 10Х4 метра и поддерживают технологию 3D-кинопоказа.