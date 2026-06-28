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Новый сериал от Okko с Трибунцевым еще не вышел, а уже выглядит, как хит: детектив, но с какой интересной интригой

28 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Похищение»

Обязательно дождитесь его выхода.

Онлайн-кинотеатр Okko готовит премьеру нового детективного сериала «Похищение», и этот проект уже на старте выглядит интригующе. Судя по описанию, зрителей ждет не просто криминальная история, а расследование, в котором семейные тайны окажутся опаснее любых преступников.

Исчезновение ребенка становится началом большой истории

В центре сюжета — загадочное исчезновение пятилетнего внука известного дирижера Марка Кречетова. Во время прогулки на няню нападают, после чего она теряет память и не может рассказать, что произошло с мальчиком.

Расследовать дело начинают капитан МВД Аглая Мезенцева в исполнении Марины Васильевой и следователь Всеволод Косинский, которого сыграл Тимофей Трибунцев. Его герой считается одним из лучших специалистов по поиску пропавших детей — он привык добиваться результата самыми жесткими методами.

Под подозрением оказывается вся семья

Очень быстро следствие приходит к выводу, что искать виновного стоит не только за пределами дома. Под подозрение попадают практически все родственники Кречетовых, а вместе с поисками ребенка всплывают старые семейные конфликты, финансовые махинации и тщательно скрываемые секреты.

Для Аглаи расследование постепенно становится личным испытанием. Чем глубже она погружается в это дело, тем выше оказывается цена каждой найденной улики. Под угрозой оказываются не только ее карьера и отношения с окружающими, но и будущий ребенок.

Когда ждать премьеру

Первый сезон «Похищения» будет состоять из 12 серий. Помимо Тимофея Трибунцева и Марины Васильевой, в сериале снялись Дмитрий Куличков, Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен, Егор Кенжаметов и другие актеры.

Точную дату выхода Okko пока не объявил. Но уже сейчас «Похищение» выглядит как один из самых интригующих российских детективов ближайших месяцев — с сильным актерским составом, мрачной атмосферой и историей, где главной загадкой становятся не только преступники, но и люди, которые долгие годы жили под одной крышей.

Фото: Кадр из сериала «Похищение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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