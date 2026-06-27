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Одним мультиком вселенная «Маши и Медведя» не ограничивается: собрали все спин-оффы — а будет еще больше

27 июня 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Поклонникам франшизы скучать не придется.

Большинство зрителей знают только основной мультсериал, но за годы вокруг Маши выросла целая вселенная с отдельными проектами. Некоторые из них посвящены сказкам, другие — песням, страшилкам и даже футболу.

Маша стала сказочницей и победила детские страхи

Первым спин-оффом стали «Машины сказки», где героиня пересказывает известные истории на свой лад. Она легко смешивает сюжеты разных сказок, меняет героев местами и придумывает совершенно неожиданные финалы, поэтому знакомые истории звучат совсем по-новому.

Следом появились «Машкины страшилки». В них Маша рассказывает немного пугающие, но очень добрые истории, которые помогают детям перестать бояться темноты, воды, чудовищ и других распространенных страхов.

Песни, футбол и домашние приключения

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Со временем франшиза стала еще разнообразнее. К чемпионату мира по футболу вышел специальный «Футбольный выпуск», а позже появился музыкальный проект «Песенки для малышей», где Маша исполняет веселые обучающие композиции о природе, животных и дружбе.

Во время периода ограничений создатели выпустили цикл «Маша и Медведь. Оставайтесь дома», показывая, как интересно проводить время всей семьей. А затем вышли «Анимашки», где Маша постоянно придумывает новые хитрости, чтобы добиться своего.

История Маши продолжается

На этом авторы останавливаться не собираются. Уже анонсирован новый проект «Маша и три медведя», премьера которого ожидается в первой половине 2027 года.

По сюжету Маша познакомится сразу с тремя медведями — Старшим, Средним и Младшим. Каждый из них будет по-своему воспитывать непоседливую девочку, а значит зрителей вновь ждут знакомый юмор, новые приключения и еще больше забавных ситуаций.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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