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Киноафиша Статьи Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только

Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только

28 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея»

Все они уже успели наделать много шума еще до выхода.

Каждый год Голливуд доказывает, что хорошие книги по-прежнему остаются главным источником вдохновения для кино. Вторая половина 2026-го обещает сразу несколько громких премьер, но именно эти три экранизации поклонники обсуждают чаще всего. Здесь есть и легендарная поэма, и культовая фантастика, и возвращение одной из самых любимых антиутопий последних лет.

«Одиссея» Кристофера Нолана

Пожалуй, именно этот фильм уже сейчас называют главным кинособытием года. После триумфа «Оппенгеймера» Кристофер Нолан взялся за экранизацию знаменитой поэмы Гомера, причем обещает показать полную историю возвращения Одиссея домой после Троянской войны.

Интерес к фильму оказался настолько высоким, что билеты на некоторые IMAX-сеансы начали раскупать задолго до премьеры. Если Нолану удастся сохранить масштаб первоисточника, зрителей ждет одна из самых впечатляющих литературных экранизаций последних лет.

«Голодные игры: Рассвет жатвы»

Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Вселенная Панема снова возвращается на большие экраны, но на этот раз в центре истории окажется молодой Хеймитч Абернати. Новый фильм основан на одноименном романе Сьюзен Коллинз и расскажет о событиях 50-х Голодных игр — задолго до появления Китнисс Эвердин.

Поклонники давно хотели узнать прошлое одного из самых харизматичных персонажей франшизы. Судя по ажиотажу вокруг кастинга и первым материалам, студия делает большую ставку на этот приквел.

«Дюна: Часть третья»

Для поклонников фантастики это, пожалуй, самая ожидаемая премьера года. Дени Вильнёв завершает свою трилогию экранизацией романа «Дюна: Мессия», в котором история Пола Атрейдеса выходит на совершенно новый уровень.

Первые две части задали настолько высокую планку, что ожидания от финала невероятно велики. Многие уже называют будущую премьеру одним из главных событий современного кинематографа и уверены, что именно третья «Дюна» поставит красивую точку в одной из лучших фантастических трилогий последних лет.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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