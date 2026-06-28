Выбрала 3 детективных сериала, которые выпустил Kion в 2026 году: есть и новинка с Васильевым, и с Устюговым

Даже в жанре детектив есть из чего выбрать.

В 2026 году Kion сделал серьезную ставку на детективы. Причем сервис не ограничился классическими расследованиями: среди премьер нашлось место и психологическим триллерам, и криминальным драмам, и мистическим историям. Если выбирать самые любопытные новинки, то именно эти три сериала выглядят наиболее многообещающе.

Отпечатки

Этот сериал сразу цепляет атмосферой. Следователь Яна Князева возвращается в родной город, где происходит серия жестоких преступлений. Очень быстро расследование приводит ее к детскому дому, в котором она сама выросла, а значит, дело оказывается связано с ее собственным прошлым.

Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев и Иван Янковский. Судя по описанию, «Отпечатки» делают ставку не только на поиски преступника, но и на психологию героев. Если любите мрачные истории, где у каждого персонажа есть свои секреты, этот сериал точно заслуживает внимания.

Приговор

Главного героя сыграл Антон Васильев, хорошо знакомый зрителям по роли Павла Семенова в «Невском». Его персонаж выходит на свободу спустя 22 года и пытается начать новую жизнь, но прошлое снова втягивает его в опасную игру.

Постепенно Савва понимает, что единственный способ вернуть себе нормальную жизнь — самому разобраться, кто много лет назад разрушил его судьбу. Вместе с Васильевым в сериале снялись Александр Устюгов, Карина Андоленко, Игорь Верник и Анна Котова.

Резервация

Самой необычной премьерой выглядит именно «Резервация». Это уже не просто детектив, а смесь триллера, фантастики и мистики. Герой Дениса Шведова возвращается домой и обнаруживает, что его город оказался полностью изолирован загадочной аномалией.

Внутри этой закрытой зоны годами исчезают дети, а местные жители живут по совершенно другим законам. Чтобы спасти свою семью, герою придется разобраться не только в серии исчезновений, но и в природе самой аномалии. Такой необычный сюжет заметно выделяет сериал на фоне привычных криминальных историй.