Именно эти 3 российских сериала привлекли мое внимание на фестивале «Пилот»: таких детективов в России давно не было

Кажется, российские детективы давно попали в замкнутый круг. Нам снова и снова показывают мрачных оперативников с тяжелым прошлым, маньяков из провинциальных городов и коррупционеров, которые обязательно оказываются связаны с властью. Поэтому любой проект, который пытается добавить в жанр что-то новое, автоматически вызывает интерес.

На фестивале «Пилот» показали несколько будущих премьер, и среди них нашлись сериалы, которые выглядят действительно любопытно. Причем каждый из них предлагает свой взгляд на детективную историю и не пытается быть очередной копией «Невского» или «Следа».

«Ангел»

Больше всего меня заинтересовал именно этот проект. История начинается как классический детектив: на трассе находят тело неизвестного мужчины, а следователь Рита приезжает на место преступления. Однако уже через несколько минут сериал резко меняет правила игры — погибший приходит в себя и заявляет, что он ангел, посланный помогать людям.

Конечно, Рита не верит ни единому его слову. Но чем дальше развивается расследование, тем чаще загадочный Фима оказывается в центре событий и помогает находить ответы там, где полиция заходит в тупик. Пока сериал «Ангел» выглядит как необычная смесь детектива, мистики и романтики, а таких проектов на российском телевидении сейчас совсем немного.

«Эпикриз»

Если обычные полицейские расследования уже надоели, стоит обратить внимание на «Эпикриз». В центре сюжета успешный хирург Елизавета Тарасова, которую обвиняют в смерти известной телеведущей прямо во время операции. Дело моментально становится громким, а сама Лиза понимает, что кто-то очень хочет сделать её виновной.

Главная особенность сериала заключается в том, что расследование здесь тесно связано с медициной. Вместо привычных оперативников на первый план выходят врачи, эксперты и сложные профессиональные вопросы, которые редко становятся основой детективных историй. Именно поэтому проект выглядит свежо и способен заинтересовать даже тех зрителей, которые давно устали от стандартных криминальных сериалов.

«Илья Муровец»

Самым необычным проектом подборки можно назвать «Илью Муровца». Главный герой — майор полиции Илья Кукулин, который возвращается в родной город и сталкивается с серией странных преступлений. При этом расследования напрямую связаны с известными русскими сказками, а среди дел появляются «Молодильные яблочки», «Конёк-Горбунок» и другие знакомые каждому истории.

На бумаге такая идея звучит довольно рискованно, но именно этим сериал и привлекает внимание. В последние годы российские детективы редко позволяют себе эксперименты с жанром, поэтому проект, который соединяет криминальную историю, юмор и фольклорные мотивы, выглядит как минимум любопытно. Если создателям удастся сохранить баланс между иронией и расследованием, может получиться одна из самых необычных премьер сезона.