Первая экранизация главного романа Стругацких с Матвеевым и Колокольниковым: 12 000 любителей фантастики уже добавили в «Буду смотреть»

Большинство фантастических сериалов представляют будущее как бесконечный мир неона, космических кораблей и технологий. Но создатели «Полудня» решили пойти другим путем. В новой экранизации братьев Стругацких зрители увидят Землю 2278 года, где футуристичные технологии соседствуют с неожиданно узнаваемыми московскими пейзажами.

Москва останется узнаваемой даже через два века

Хотя действие сериала не связано напрямую с Москвой, внимательные зрители легко узнают знакомые городские локации. Создатели специально сохранили их, но переосмыслили через призму XXIII века, показав, каким может стать привычный город спустя более двухсот лет.

Такой подход заметно отличается от большинства современных фантастических проектов. Вместо полностью выдуманного мира авторы предлагают посмотреть на будущее как на естественное продолжение настоящего, где знакомые улицы и здания приобрели совершенно иной облик.

В основе — один из самых известных романов Стругацких

«Полдень» станет первой экранизацией повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике», входящей в знаменитый цикл «Мир Полудня». В центре сюжета — Максим Каммерер, которому поручают найти прогрессора Льва Абалкина, исчезнувшего после контакта с загадочной сверхцивилизацией Странников.

Очень скоро становится понятно, что речь идет не просто о поисках пропавшего человека. От действий Абалкина может зависеть судьба всей Земли, а Каммереру предстоит предотвратить катастрофу, масштабы которой трудно даже представить.

Кто работает над сериалом

Режиссером проекта выступил Клим Козинский, известный по сериалу «13-я клиническая», а сценарий написала Маруся Трубникова. Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник.

Первый сезон будет состоять из шести серий. Премьера запланирована на 2026 год в онлайн-кинотеатрах Kion и Okko, а позже сериал покажут и в эфире ТНТ.