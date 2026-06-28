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Киноафиша Статьи «Здесь столько ляпов!»: главный хит ИВИ «Затмение» закончился, но вот что пишут зрители — и про КГБ, и про Хрущева

«Здесь столько ляпов!»: главный хит ИВИ «Затмение» закончился, но вот что пишут зрители — и про КГБ, и про Хрущева

28 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Затмение»

Проект получил массу противоречивых отзывов.

Исторический детектив «Затмение» неожиданно вырвался в число самых популярных сериалов на ИВИ. История о вспышке черной оспы в Москве 1960 года оказалась не просто очередным расследованием, а смесью реальных событий, атмосферы советской эпохи и криминального триллера. Мы посмотрели, что пишут зрители после просмотра, и оказалось, что равнодушных среди них почти нет.

Оторваться действительно сложно

Чаще всего сериал хвалят за напряженный сюжет. Многие признаются, что включали одну серию, а в итоге досматривали сразу несколько подряд. Особенно зрителям понравилось, что за основу взяли реальные события, не превращая историю в документальный пересказ.

Один из отзывов получился очень показательным:

«Сериал интересный, мне понравился, невозможно было оторваться… действительно, основан на реальных событиях».

Исторические детали стали поводом для споров

Не обошлось и без критики. Одни зрители обсуждают неточности в сценарии, другие обращают внимание на современный сленг или отдельные сюжетные допущения. Но даже те, кто замечает ляпы, признаются, что интерес к происходящему от этого почти не пропадает.

Как написал один из пользователей:

«Тоже подумалось! Но здесь столько ляпов, что просто надо смотреть! Не обращая внимания!»

Главное — сериал заставил говорить о себе

В обсуждениях спорят буквально обо всем: о работе КГБ, образе Хрущева, исторической достоверности и даже костюмах героев. Кому-то кажется, что сериал отлично передает атмосферу начала 60-х, а кто-то уверен, что создатели слишком вольно обращаются с фактами.

Но именно такие проекты обычно и становятся популярными. «Затмение» не пытается понравиться абсолютно всем, зато цепляет необычной темой и держит интригу до самого финала. Судя по тому, что сериал уже оказался среди лидеров просмотров на ИВИ, именно этого зрители сейчас и ждали.

Фото: Кадр из сериала «Затмение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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