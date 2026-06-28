Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Несмотря на дружбу с автором, Толкин на дух не переносил «Хроники Нарнии»: его раздражал не только говорящий лев

Несмотря на дружбу с автором, Толкин на дух не переносил «Хроники Нарнии»: его раздражал не только говорящий лев

28 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хроники Нарнии»

Взгляды друзей на творчество кардинально различались.

Создателей «Властелина колец» и «Хроник Нарнии» принято считать единомышленниками. Джон Р. Р. Толкин и Клайв С. Льюис дружили десятилетиями, вместе обсуждали книги и даже вдохновляли друг друга на новые произведения. Но когда Льюис выпустил свою знаменитую сказочную сагу, Толкин остался ею совсем не впечатлен. И причин для этого было сразу несколько.

Толкина раздражал мир, собранный «из всего сразу»

Для автора «Властелина колец» создание вымышленной вселенной было настоящей наукой. Он годами продумывал историю Средиземья, языки народов, легенды и происхождение каждого персонажа, поэтому мир должен был выглядеть цельным и логичным.

В «Хрониках Нарнии» подход оказался совсем другим. Фавны соседствуют с говорящими животными, Санта-Клаус появляется рядом с героями из античных мифов, а английские школьники легко становятся частью этой истории. Именно такая смесь больше всего не нравилась Толкину, который считал, что мифология должна строиться по единым законам.

Не обошлось и без взаимных заимствований

Еще одной причиной раздражения стали идеи, которые Льюис, по мнению Толкина, слишком свободно заимствовал из чужих произведений. Особенно болезненно писатель реагировал на использование терминов, которые сам придумал для своего мира.

Льюис смотрел на это гораздо спокойнее и однажды сказал: «В литературе и искусстве ни один человек, который заботится об оригинальности, никогда не станет оригинальным». Но Толкин был убежден, что некоторые вещи должны оставаться частью только одного мира, поэтому подобные совпадения воспринимал крайне болезненно.

Разные взгляды на религию тоже сыграли свою роль

Кадр из фильма «Хроники Нарнии»

Самым серьезным поводом для разногласий стала вовсе не литература, а вера. Толкин, будучи глубоко религиозным человеком, не любил прямые аллегории и особенно критиковал религиозные образы в художественных произведениях.

Льюис, наоборот, сознательно строил «Хроники Нарнии» вокруг христианских мотивов. При этом он подчеркивал, что лев Аслан — не аллегория Христа, а Христос в другом мире.

Для Толкина такой подход выглядел слишком смелым и даже неуместным. Именно поэтому, несмотря на многолетнюю дружбу и взаимное уважение, взгляды двух классиков фэнтези на собственные книги так и остались совершенно разными.

Фото: Кадр из фильма «Хроники Нарнии»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь 2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь Читать дальше 25 июня 2026
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов? Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов? Читать дальше 28 июня 2026
Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только Читать дальше 28 июня 2026
После титров «Ходячего замка» история Софи и Хаула только началась: даже беременность будет — и сын котенок После титров «Ходячего замка» история Софи и Хаула только началась: даже беременность будет — и сын котенок Читать дальше 28 июня 2026
Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина Читать дальше 27 июня 2026
658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект 658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект Читать дальше 26 июня 2026
Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них Читать дальше 26 июня 2026
А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ А что вообще Саурон хотел от Средиземья? В фильмах это не совсем понятно, но в книгах Толкина есть ответ Читать дальше 24 июня 2026
Выбрала 3 детективных сериала, которые выпустил Kion в 2026 году: есть и новинка с Васильевым, и с Устюговым Выбрала 3 детективных сериала, которые выпустил Kion в 2026 году: есть и новинка с Васильевым, и с Устюговым Читать дальше 28 июня 2026
Новый сериал от Okko с Трибунцевым еще не вышел, а уже выглядит, как хит: детектив, но с какой интересной интригой Новый сериал от Okko с Трибунцевым еще не вышел, а уже выглядит, как хит: детектив, но с какой интересной интригой Читать дальше 28 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше