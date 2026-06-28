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После титров «Ходячего замка» история Софи и Хаула только началась: даже беременность будет — и сын котенок

28 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ходячий замок»

Приключения парочки на этом не закончились.

В мультфильме «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки кажется, что история Хоула и Софи завершается идеальным финалом. Он возвращает свое сердце, она признается ему в любви, а Ходячий замок вновь отправляется в путь. Но поклонники книги знают: на самом деле приключения любимых героев только начинаются.

У Хоула и Софи появилась семья

Мультфильм заканчивается на счастливой ноте, а вот в продолжении романа британской писательницы Дианы Уинн Джонс читателей ждет новая глава жизни героев. В книге «Воздушный замок» становится известно, что Софи и Хоул поженились.

Хоул помирился с королем и стал придворным магом. Вместе с ним работает Бен Салиман, а Кальцифер, несмотря на обретенную свободу, решил не покидать друзей и продолжил поддерживать жизнь Ходячего замка.

Самая необычная беременность в сказочном мире

Но спокойной семейную жизнь назвать нельзя. Когда Софи уже ждала ребенка, Хоулу пришлось превратить ее... в черную кошку. Это было единственным способом защитить жену от опасного ифрита.

Сам волшебник тоже оказался под действием магии и лишился человеческого облика. Эти события становятся одной из главных сюжетных линий книги, поэтому раскрывать все подробности не будем — иначе читать продолжение будет уже не так интересно.

История продолжается

Самое удивительное происходит после рождения ребенка. Пока Софи остается кошкой, на свет появляется маленький котенок по имени Морган. Позже и он, и его мама снова становятся людьми, хотя самому Моргану жизнь в кошачьем облике нравилась гораздо больше.

На этом история не заканчивается. В 2008 году Диана Уинн Джонс выпустила еще один роман — «Дом ста дорог», где читатели снова встречаются с Хоулом, Софи и уже подросшим Морганом. Так что счастливый финал мультфильма оказался вовсе не концом, а лишь началом новой главы в жизни этой необычной семьи.

Фото: Кадр из фильма «Ходячий замок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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