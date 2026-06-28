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«Другой телеканал меня уболтал»: новые «Ментовские войны» все-таки выйдут, но не на НТВ — что сказал Устюгов?

28 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Актер годами не мог решиться на продолжение.

Поклонники «Ментовских войн» много лет надеялись увидеть продолжение культового сериала, но сам Александр Устюгов неизменно говорил, что история Романа Шилова закончена. Казалось, актер окончательно поставил точку в этом вопросе. Однако теперь стало известно, что зрителей все-таки ждет возвращение любимого героя — пусть и в немного другом виде.

Устюгов был уверен, что продолжения не будет

О новом проекте Александр Устюгов рассказал во время концерта своей группы «Экибастуз» в Новосибирске. Общаясь со зрителями, актер признался, что долгое время сам выступал против продолжения сериала.

«Я всё время говорил, что "Ментовские войны" — это финальный продукт. Одиннадцать сезонов и все, продолжения не будет. Но теперь другой телеканал — "Россия 1" уболтал меня на продолжение», — рассказал Устюгов.

По словам актера, переговоры продолжались довольно долго. В итоге удалось собрать практически ту же команду, которая работала над оригинальным сериалом.

Но есть один важный нюанс

Продолжение не сможет выйти под привычным названием. Как объяснил Устюгов, права на бренд «Ментовские войны» принадлежат зарубежной компании, поэтому использовать его невозможно.

Новый сериал получил название «Комиссар полиции». При этом зрителей ждут знакомая атмосфера, те же авторы и актеры, однако герои будут носить уже другие фамилии. Первые 16 серий, по словам артиста, планируют показать уже осенью.

Сам Устюгов уже шутит над новыми правилами

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Актер признался, что современные требования к телевизионным сериалам заметно изменились. По его словам, теперь даже привычные сцены приходится снимать совсем иначе.

«Теперь, бросившись в автомобильную погоню, мы обязаны пристегнуться. Это немножко выглядит комично. Еще в кадре нельзя курить, что делает наш фильм про ментов немножко фантазийным», — с улыбкой отметил Устюгов.

Несмотря на смену названия, для многих зрителей «Комиссар полиции» уже воспринимается как долгожданное возвращение «Ментовских войн». И, пожалуй, главным событием здесь стало даже не новое название, а то, что Александр Устюгов, который долгие годы отказывался возвращаться к этой истории, все-таки согласился вновь сыграть героя, с которым его до сих пор ассоциируют миллионы зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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