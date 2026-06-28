Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов?

У каждого большого фандома есть теория, которую со временем начинают воспринимать почти как официальный факт. У поклонников «Властелина колец» такой легендой долгие годы оставалась судьба энтих — загадочных жен энтов, бесследно исчезнувших задолго до событий основной трилогии.

И вот спустя десятилетия сам Толкин, пусть и посмертно, неожиданно поставил точку в споре, который продолжался больше семидесяти лет.

Самая красивая теория Средиземья

Поклонники давно обратили внимание на любопытную деталь из начала «Братства Кольца». Еще до встречи с Древобородом Сэм рассказывает историю о существе, похожем на ходячее дерево, которое якобы заметили неподалеку от Шира.

После этого многие решили, что речь идет именно об энтихах. Теория выглядела почти идеальной. Древобород постоянно спрашивал Мерри и Пиппина о землях вокруг Шира, а значит, надеялся найти там давно потерянных спутниц своего народа.

Не энтихи, а обычные энты

Недавно на аукционе было опубликовано ранее неизвестное письмо Толкина поклоннице по имени Дженни Холл. В нем писатель напрямую объяснил, кого видел родственник Сэма.

Ответ оказался неожиданно простым. Это действительно были энты, но вовсе не энтихи. Более того, Толкин уточнил, что Гэндальф специально отправил нескольких энтов присматривать за Широм, никому об этом не рассказывая.

Получается, одна из самых популярных теорий фандома официально рассыпалась буквально в одном предложении автора.

И правда оказалась гораздо печальнее

Проблема в том, что вместе с красивой надеждой исчезла и самая оптимистичная версия судьбы энтих. Если они не жили возле Шира, то объяснить их исчезновение становится намного сложнее.

Все чаще поклонники возвращаются к самой мрачной гипотезе: энтихи могли погибнуть задолго до Войны Кольца из-за войн Саурона, уничтожения лесов и постепенного исчезновения дикой природы Средиземья. А значит, энты были обречены исчезнуть вслед за ними.

Но Древобород все равно не сдавался

В этом и заключается одна из самых грустных линий «Властелина колец». Саурон побежден, Кольцо уничтожено, герои спасли мир, но некоторые потери уже невозможно вернуть.

И все же сам Древобород до последнего верил в чудо. Он надеялся, что однажды энты и энтихи снова найдут друг друга. Возможно, именно поэтому поклонники Толкина продолжают искать ответы даже спустя десятилетия после выхода книг. Некоторые загадки Средиземья слишком красивые, чтобы окончательно с ними расстаться.