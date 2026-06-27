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Киноафиша Статьи Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет

Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет

27 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Чернобыль»

Они сумели рассказать шикарную историю за короткое время.

Некоторые истории настолько хороши, что им не нужны пять сезонов, десятки филлеров и бесконечные сюжетные ответвления. Иногда хватает нескольких серий, чтобы оставить след сильнее, чем многие сериалы на годы вперед.

За последние двадцать лет вышло немало отличных мини-сериалов, но именно эти три проекта зрители и критики чаще всего называют практически безупречными. И что особенно приятно — каждый из них можно посмотреть всего за пару вечеров.

Чернобыль — сериал, после которого сложно прийти в себя

Когда HBO выпустил «Чернобыль», многие ожидали очередную историческую драму. Вместо этого зрители получили один из самых напряженных и страшных сериалов последних лет, хотя в нем нет ни монстров, ни маньяков.

Создатели показали не только саму катастрофу, но и людей, которым пришлось столкнуться с ее последствиями. Именно поэтому «Чернобыль» работает не как документальный пересказ событий, а как мощная человеческая драма. Даже спустя годы сериал остается эталоном того, каким должно быть серьезное телевизионное кино.

Пингвин — криминальная сага, которая оказалась гораздо больше, чем спин-офф

Кадр из сериала «Пингвин»

Многие воспринимали «Пингвина» как дополнение к фильму «Бэтмен». Но уже после первых серий стало понятно: перед нами самостоятельная криминальная история, которая вполне может стоять рядом с лучшими гангстерскими драмами последних лет.

Колин Фаррелл буквально растворился в образе Освальда Кобба, а сам сериал оказался не про супергероев, а про власть, предательство и борьбу за место на вершине преступного мира Готэма. В итоге зрители получили один из самых обсуждаемых проектов 2024 года.

Однажды ночью — детектив, который превращается в психологическую драму

На первый взгляд сюжет кажется знакомым: молодой парень оказывается главным подозреваемым в убийстве. Но очень быстро «Однажды ночью» перестает быть обычным расследованием.

Сериал показывает, как одно обвинение способно разрушить жизнь человека еще до вынесения приговора. Здесь нет погонь и громких перестрелок. Вместо этого зрителя ждет напряженная история о правосудии, ошибках системы и цене, которую приходится платить за чужие решения.

Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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