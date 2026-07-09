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Киноафиша Фильмы Миньоны и Монстры Расписание Миньоны и Монстры (2026) в Туркестане на сегодня

Расписание Миньоны и Монстры (2026) в Туркестане на сегодня

Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры приключения, анимация, боевик 2026 / США
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Сегодня 9
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Расписание Миньоны и Монстры в Туркестане на 9 июля 2026
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
12:30 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 15:50 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 16:50 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 18:30 от 2800 ₸ 19:10 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸
Prime Cinema 160-й квартал, 419, ТРЦ Turan Mall
2D, RU
10:00 от 2400 ₸ 10:55 от 2400 ₸ 11:55 от 2400 ₸ 13:55 от 2600 ₸ 14:50 от 2600 ₸ 15:55 от 2600 ₸ 16:50 от 2600 ₸ 17:55 от 2900 ₸ 18:50 от 2900 ₸ 19:55 от 2900 ₸ 21:55 от 2900 ₸ 23:55 от 2900 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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