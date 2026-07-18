«Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100

До мировой премьеры «Одиссеи» остаются считаные дни, а зарубежные критики уже вынесли вердикт. Судя по первым полноценным рецензиям, Кристофер Нолан снова снял фильм, который будут обсуждать еще очень долго.

Первые реакции после закрытых показов оказались восторженными, но многие ожидали, что полноценные обзоры окажутся более сдержанными. Этого не произошло. Большинство изданий сошлись во мнении: «Одиссея» — один из самых амбициозных проектов в карьере режиссера.

Критики в восторге от масштаба

Главное, что отмечают почти все рецензенты, — визуальная сторона фильма. Нолан вновь отказался полагаться на компьютерную графику там, где можно было использовать реальные декорации и практические эффекты. Картина полностью снята на камеры IMAX, и многие журналисты советуют смотреть ее только на максимально большом экране.

Особенно хвалят сцены в Трое, путешествие Одиссея по морю и мрачный спуск в царство Аида. Не меньше впечатлила и актерская работа Мэтта Дэймона, которому, по мнению критиков, удалось показать не героя древнего мифа, а человека, измученного войной, чувством вины и бесконечными потерями.

Одной из самых ярких стала оценка издания TheWrap, которое написало:

«Нельзя просто сказать, что Голливуд разучился снимать подобные картины. Никто и никогда так раньше не снимал».

Без замечаний тоже не обошлось

При этом идеальным фильм не называют даже самые благосклонные обозреватели.

Чаще всего претензии связаны с трехчасовой продолжительностью. Некоторые эпизоды, особенно связанные с островом Калипсо, показались критикам слишком затянутыми, из-за чего темп истории временами проседает.

Досталось и Тому Холланду. Несколько изданий отметили, что в роли Телемаха актер выглядит слишком молодо, а его образ многим напомнил скорее Питера Паркера, чем сына легендарного Одиссея.

Кроме того, часть журналистов посчитала, что современные разговорные выражения местами выбиваются из атмосферы Древней Греции.

Первые оценки говорят сами за себя

Несмотря на отдельные замечания, средние оценки выглядят впечатляюще. Empire, Screen Rant и The Playlist поставили фильму максимальные 100 баллов из 100. Очень высоко картину оценили также The Guardian, Polygon и TheWrap.

Если судить по первым обзорам, Нолан вновь сделал ставку не только на зрелище, но и на масштабную человеческую драму. Теперь осталось дождаться реакции обычных зрителей — именно она покажет, сможет ли «Одиссея» повторить успех «Интерстеллара» и «Оппенгеймера» или мнения публики и критиков на этот раз разойдутся.

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