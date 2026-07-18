Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100

«Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100

18 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея»

Проект обсуждают уже много месяцев.

До мировой премьеры «Одиссеи» остаются считаные дни, а зарубежные критики уже вынесли вердикт. Судя по первым полноценным рецензиям, Кристофер Нолан снова снял фильм, который будут обсуждать еще очень долго.

Первые реакции после закрытых показов оказались восторженными, но многие ожидали, что полноценные обзоры окажутся более сдержанными. Этого не произошло. Большинство изданий сошлись во мнении: «Одиссея» — один из самых амбициозных проектов в карьере режиссера.

Критики в восторге от масштаба

Главное, что отмечают почти все рецензенты, — визуальная сторона фильма. Нолан вновь отказался полагаться на компьютерную графику там, где можно было использовать реальные декорации и практические эффекты. Картина полностью снята на камеры IMAX, и многие журналисты советуют смотреть ее только на максимально большом экране.

Особенно хвалят сцены в Трое, путешествие Одиссея по морю и мрачный спуск в царство Аида. Не меньше впечатлила и актерская работа Мэтта Дэймона, которому, по мнению критиков, удалось показать не героя древнего мифа, а человека, измученного войной, чувством вины и бесконечными потерями.

Одной из самых ярких стала оценка издания TheWrap, которое написало:

«Нельзя просто сказать, что Голливуд разучился снимать подобные картины. Никто и никогда так раньше не снимал».

Без замечаний тоже не обошлось

Кадр из фильма «Одиссея»

При этом идеальным фильм не называют даже самые благосклонные обозреватели.

Чаще всего претензии связаны с трехчасовой продолжительностью. Некоторые эпизоды, особенно связанные с островом Калипсо, показались критикам слишком затянутыми, из-за чего темп истории временами проседает.

Досталось и Тому Холланду. Несколько изданий отметили, что в роли Телемаха актер выглядит слишком молодо, а его образ многим напомнил скорее Питера Паркера, чем сына легендарного Одиссея.

Кроме того, часть журналистов посчитала, что современные разговорные выражения местами выбиваются из атмосферы Древней Греции.

Первые оценки говорят сами за себя

Несмотря на отдельные замечания, средние оценки выглядят впечатляюще. Empire, Screen Rant и The Playlist поставили фильму максимальные 100 баллов из 100. Очень высоко картину оценили также The Guardian, Polygon и TheWrap.

Если судить по первым обзорам, Нолан вновь сделал ставку не только на зрелище, но и на масштабную человеческую драму. Теперь осталось дождаться реакции обычных зрителей — именно она покажет, сможет ли «Одиссея» повторить успех «Интерстеллара» и «Оппенгеймера» или мнения публики и критиков на этот раз разойдутся.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату  Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату Читать дальше 18 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Читать дальше 18 июля 2026
Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя Читать дальше 18 июля 2026
Эта теория о шраме Гарри Поттера делает его связь с Волан-де-Мортом куда мрачнее: вот почему он болел Эта теория о шраме Гарри Поттера делает его связь с Волан-де-Мортом куда мрачнее: вот почему он болел Читать дальше 17 июля 2026
5 аниме, которые до конца смогут понять только взрослые: в списке есть, конечно же, Миядзаки 5 аниме, которые до конца смогут понять только взрослые: в списке есть, конечно же, Миядзаки Читать дальше 17 июля 2026
Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож Читать дальше 17 июля 2026
Увидев Китнисс, люди поднимали три пальца вверх: объясняем, что значит этот жест в «Голодных играх» Увидев Китнисс, люди поднимали три пальца вверх: объясняем, что значит этот жест в «Голодных играх» Читать дальше 16 июля 2026
Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros. Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros. Читать дальше 16 июля 2026
Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ Читать дальше 16 июля 2026
Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен Читать дальше 15 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше