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Киноафиша Статьи Величайший космический эпос — не «Звездные войны», а этот сериал Apple TV+: основан на книгах Айзека Азимова

Величайший космический эпос — не «Звездные войны», а этот сериал Apple TV+: основан на книгах Айзека Азимова

18 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Основание»

Эти книги практически заложили основы жанра.

Когда говорят о лучших космических сагах, обычно вспоминают «Звёздные войны», «Дюну» или «Звёздный путь». Но в последние годы все чаще звучит другое название — «Основание» от Apple TV+.

Сериал основан на знаменитом цикле Айзека Азимова, который оказал огромное влияние на развитие всей научной фантастики. И многие идеи, ставшие привычными благодаря другим франшизам, появились именно здесь.

История, вдохновившая целый жанр

Первые книги Азимова выходили еще в 1940-х годах. В них писатель представил огромную Галактическую империю, межзвездные путешествия, масштабные космические конфликты и даже концепцию психоистории — науки, способной предсказывать будущее человечества.

Позже эти идеи вдохновили создателей множества известных произведений. Поклонники давно замечали сходство некоторых элементов «Основания» со «Звёздными войнами» и «Звёздным путем», хотя сами книги появились намного раньше.

О чем сериал

Главный герой — выдающийся математик Гэри Селдон, которого играет Джаред Харрис. Он приходит к выводу, что Галактическая империя обречена на скорое падение, а человечество ждут десятки тысяч лет хаоса.

Чтобы сократить этот период, Селдон создает организацию под названием «Основание», которой предстоит сохранить знания цивилизации и изменить ход истории.

Параллельно зрители наблюдают за жизнью самой Империи, которой управляет необычная династия клонов. Именно эта сюжетная линия стала одной из самых ярких особенностей сериала.

Почему его стоит посмотреть

Авторы не стали буквально переносить книги на экран, а заметно расширили историю, сохранив главные идеи Азимова. Благодаря этому сериал получился масштабным, зрелищным и современным.

Если вам нравятся истории о будущем человечества, политических интригах, космических империях и судьбе целых цивилизаций, «Основание» вполне может стать одним из самых интересных открытий последних лет.

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Фото: Кадр из сериала «Основание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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3 комментария
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