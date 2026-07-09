Showtimes for Minions 3 in Turkistan on 9 July 2026 Kinopark 4 Khanshaiym Plaza g. Turkestan, TRTs "Khanshaiym Plaza", ul. B. Sattarhanova, 33a 2D, RU 12:30 from 2400 ₸ 14:10 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 15:50 from 2800 ₸ 16:30 from 2800 ₸ 16:50 from 2800 ₸ 17:30 from 2800 ₸ 18:30 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:10 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸ Prime Cinema 160-y kvartal, 419, TRTs Turan Mall 2D, RU 10:00 from 2400 ₸ 10:55 from 2400 ₸ 11:55 from 2400 ₸ 13:55 from 2600 ₸ 14:50 from 2600 ₸ 15:55 from 2600 ₸ 16:50 from 2600 ₸ 17:55 from 2900 ₸ 18:50 from 2900 ₸ 19:55 from 2900 ₸ 21:55 from 2900 ₸ 23:55 from 2900 ₸