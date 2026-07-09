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Kinoafisha Films Minions 3 Showtimes for Minions 3 (2026) in Turkistan today

Showtimes for Minions 3 (2026) in Turkistan today

Minions 3
Minions 3 Adventure, Animation, Action 2026 / USA
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All about animated film
Today 9
Format
Group Screenings

Showtimes for Minions 3 in Turkistan on 9 July 2026
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza g. Turkestan, TRTs "Khanshaiym Plaza", ul. B. Sattarhanova, 33a
2D, RU
12:30 from 2400 ₸ 14:10 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 15:50 from 2800 ₸ 16:30 from 2800 ₸ 16:50 from 2800 ₸ 17:30 from 2800 ₸ 18:30 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:10 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸
Prime Cinema 160-y kvartal, 419, TRTs Turan Mall
2D, RU
10:00 from 2400 ₸ 10:55 from 2400 ₸ 11:55 from 2400 ₸ 13:55 from 2600 ₸ 14:50 from 2600 ₸ 15:55 from 2600 ₸ 16:50 from 2600 ₸ 17:55 from 2900 ₸ 18:50 from 2900 ₸ 19:55 from 2900 ₸ 21:55 from 2900 ₸ 23:55 from 2900 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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