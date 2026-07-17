Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эта теория о шраме Гарри Поттера делает его связь с Волан-де-Мортом куда мрачнее: вот почему он болел

Эта теория о шраме Гарри Поттера делает его связь с Волан-де-Мортом куда мрачнее: вот почему он болел

17 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Это не просто след от заклинания — это дверь, через которую тьма хотела вернуться.

Шрам Гарри Поттера в форме молнии — самый узнаваемый символ всей саги. Но за этой «меткой героя» скрывается куда более тревожная история. Потому что, если верить Джоан Роулинг, это не просто напоминание о Волан-де-Морте. Это — живой, болезненный фрагмент его души. И у него был план.

Шрам как крик изнутри

Шрам появился у Гарри, когда он был ещё младенцем — выжил после «Авада Кедавра», чего не удавалось никому. Но вместе с шрамом он получил кое-что ещё: кусочек души Тёмного Лорда. Он стал крестражем — случайным, неосознанным, живым. И этот кусок души не хотел сидеть в теле Поттера. Он жаждал выйти.

Роулинг в интервью PotterCast прямо сказала: боль шрама — это не просто последствие магии. Это чужая душа, которая рвётся наружу. Она вошла через рану — и хочет обратно. Особенно остро Гарри чувствовал это, когда Волан-де-Морт был поблизости. Связь между ними не просто метафора — это почти физическая тяга. Как будто один магнит тянет другой.

Не просто связь — это портал

Писатель Аджай Аравинд на сайте Screen Rant выдвинул пугающую теорию: шрам Гарри — это кожный портал, через который идёт обмен душами. И, судя по словам самой Роулинг, это правда. Не шрам болит — болит часть души, которая хочет уйти. Хотела всё это время.

Это объясняет, почему Гарри не просто чувствует, где Волан-де-Морт, а буквально может заглядывать в его сознание. Он видит то, что видит Лорд. Испытывает его эмоции. Потому что частичка Волан-де-Морта внутри него остаётся активной. Живой. Опасной.

Самый страшный крестраж — живой

Крестражи Волан-де-Морта были мощными артефактами: дневник, кольцо, кубок, медальон, диадема, Нагайна. Все они — зловещие, проклятые, разрушительные. Но только один крестраж чувствовал боль. Только один мечтал быть свободным. Только один был человеком.

Шрам в «Гарри Поттере» — это не просто метка судьбы. Это прямая линия между жизнью и смертью, между магией и тьмой, между мальчиком, который выжил, и тем, кто должен был умереть.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату  Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату Читать дальше 18 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Читать дальше 18 июля 2026
Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя Читать дальше 18 июля 2026
«Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100 «Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100 Читать дальше 18 июля 2026
5 аниме, которые до конца смогут понять только взрослые: в списке есть, конечно же, Миядзаки 5 аниме, которые до конца смогут понять только взрослые: в списке есть, конечно же, Миядзаки Читать дальше 17 июля 2026
Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож Читать дальше 17 июля 2026
Увидев Китнисс, люди поднимали три пальца вверх: объясняем, что значит этот жест в «Голодных играх» Увидев Китнисс, люди поднимали три пальца вверх: объясняем, что значит этот жест в «Голодных играх» Читать дальше 16 июля 2026
Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros. Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros. Читать дальше 16 июля 2026
Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ Читать дальше 16 июля 2026
Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен Эту трогательную сцену с Арагорном полностью придумал Джексон: фанаты книг недоумевали, когда смотрели на Арвен Читать дальше 15 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше