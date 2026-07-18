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Киноафиша Статьи В 2026 году НТВ запускает новый сериал с Никитой Панфиловым: драма и детектив — главный конкурент полюбившихся хитов

В 2026 году НТВ запускает новый сериал с Никитой Панфиловым: драма и детектив — главный конкурент полюбившихся хитов

18 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Огонь»

В новом проекте актер снова играет человека в форме.

Никита Панфилов давно стал одним из главных лиц сериалов НТВ. После успеха «Пса» и «Лихача» зрители привыкли видеть его в роли сильных и принципиальных героев. Теперь актер возвращается с новым проектом — сериалом «Огонь», который обещает совместить производственную драму и детектив.

Необычная завязка

На первый взгляд кажется, что это обычная история о пожарных. Но сюжет быстро уходит в сторону расследования.

Во время одного из выездов при загадочных обстоятельствах тяжело получает травмы пожарный Егор Ерёменко. После этого в часть под видом стажера приходит лейтенант Виктор Журавлев. Его задача — выяснить, что произошло на самом деле и кто пытается скрыть правду.

Такой ход сразу добавляет интриги. Каждый сотрудник оказывается под подозрением, а пожар становится не просто трагедией, а частью большой тайны.

Панфилов играет не главного следователя

Любопытно, что Панфилов здесь исполняет не роль внедренного сотрудника, а опытного пожарного Максима Князева, который берет шефство над новичком.

Именно поэтому его персонаж выглядит особенно интересным. Не исключено, что Князев знает гораздо больше, чем говорит, а расследование заставит его сделать непростой выбор между коллегами и правдой.

Зрители уже хорошо знают Панфилова по ролям людей с твердым характером, поэтому такой образ вполне может стать одной из сильных сторон сериала.

Огонь становится оружием преступника

Постепенно расследование выходит далеко за пределы одного происшествия. В городе появляется серийный поджигатель, и героям предстоит выяснить, случайны ли новые пожары или за ними стоит тщательно продуманный план.

Именно эта линия выглядит самой многообещающей. Если создатели смогут удержать детективную интригу и не сведут историю к привычным служебным конфликтам, «Огонь» вполне способен стать одним из самых интересных проектов НТВ этого сезона.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Огонь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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