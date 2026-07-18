С этим тестом в очереди за бензином скучать не придется: угадайте 5 советских фильмов по кадру с автомобилем

Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Советские режиссеры уделяли большое внимание деталям, и автомобили нередко играли в фильмах не последнюю роль. Одни помогали создавать атмосферу эпохи, другие становились частью сюжета, а некоторые и вовсе запоминались зрителям не меньше главных героев.

Именно поэтому мы подготовили новый тест для поклонников советского кино. В нем вас ждут пять кадров с автомобилями из известных фильмов. Ваша задача — вспомнить, в какой картине появилась каждая из этих машин.

Не рассчитывайте, что все будет слишком просто. Некоторые автомобили мгновенно вызывают нужные ассоциации, а над другими придется поломать голову даже тем, кто хорошо знает классику.

Проверьте свою память и узнайте, насколько внимательно вы смотрели любимые советские фильмы. Возможно, именно детали, на которые раньше не обращали внимания, помогут набрать максимальный результат.

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