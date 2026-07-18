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Киноафиша Статьи 3 советских мультика признаны гениальными во всем мире: №2 награждали дважды, а последний — фаворит Миядзаки

3 советских мультика признаны гениальными во всем мире: №2 награждали дважды, а последний — фаворит Миядзаки

18 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ежик в тумане»

Они оказали огромное влияние на аниматоров в других странах.

Советская анимация давно перестала быть только частью нашего детства. Некоторые мультфильмы из СССР получили высшие международные награды, а один из них даже повлиял на будущего создателя Studio Ghibli Хаяо Миядзаки.

Эти картины и сегодня выглядят удивительно современно. Их пересматривают не только ради ностальгии, но и ради атмосферы, художественных находок и глубоких смыслов.

«Ёжик в тумане» — мультфильм, который признали лучшим в истории

Всего десять минут экранного времени, но именно этого хватило Юрию Норштейну, чтобы создать настоящую легенду мировой анимации.

По сюжету Ёжик идет к Медвежонку считать звезды, но по дороге сворачивает в густой туман и оказывается в загадочном мире, где привычные вещи становятся пугающими и прекрасными одновременно.

В 2003 году на фестивале Laputa в Токио 140 известных аниматоров со всего мира признали «Ёжика в тумане» лучшим мультфильмом всех времен. Интересно, что знаменитый эффект тумана создавался без компьютерной графики — только благодаря сложной работе с декорациями и освещением.

«Сказка сказок» — мультфильм, который покорил мировых критиков

Кадр из фильма «Сказка сказок»

Если «Ёжик в тумане» можно показать детям, то «Сказка сказок» больше похожа на поэтическое размышление о памяти, семье и времени.

Здесь нет привычного сюжета. Перед зрителем проходят отдельные воспоминания, объединенные образом маленького серого Волчка из старинной колыбельной. Именно эта необычная форма сделала картину одной из самых известных работ Юрия Норштейна.

Мультфильм дважды признавали величайшим анимационным фильмом всех времен на международных фестивалях, а также награждали в Лос-Анджелесе, Загребе, Лилле и Оттаве. До сих пор его называют одной из самых важных работ в истории мировой мультипликации.

«Снежная королева» изменила судьбу Хаяо Миядзаки

Советская экранизация сказки Андерсена вышла еще в 1957 году, но ее влияние ощущается до сих пор.

Сам Хаяо Миядзаки рассказывал, что в молодости серьезно задумывался уйти из анимации. Все изменилось после просмотра «Снежной королевы» Льва Атаманова. Именно этот мультфильм убедил будущего режиссера продолжить работать в профессии.

Позже Studio Ghibli даже выпустила советскую картину в японский прокат в рамках проекта Ghibli Museum Library. Получается, без этой истории о Герде и Кае мировая анимация вполне могла бы выглядеть совсем иначе.

Советские мультфильмы давно стали частью мировой культуры. Одни вошли в историю благодаря необычной художественной форме, другие получили престижные международные награды, а третьи вдохновили режиссеров, которые позже сами стали легендами. И именно поэтому многие из этих работ спустя десятилетия продолжают смотреть и обсуждать по всему миру.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из фильма «Ежик в тумане»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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