Малярия, онкология, яд? Невероятные версии смерти Хюррем, на которые в «Великолепном веке» лишь намекнули

Трудно поверить, но даже у тех, кто вершил судьбы мира, конец нередко приходит внезапно и необъяснимо. Хюррем Султан, женщина, перешедшая путь от наложницы до главной фигуры Османской империи, умерла неожиданно, оставив после себя не только легенду, но и множество загадок. Почему не стало самой блистательной и опасной султанши Востока? Историки и сегодня спорят, что именно стояло за её преждевременной смертью.

Онкология, о которой не знали

Сериал «Великолепный век» мягко намекнул, что причина смерти — болезнь, изнуряющая, медленная, почти безмолвная. Рак. Тогда, в XVI веке, никто не знал названия диагноза, но описания сохранились: слабость, боли, отсутствие аппетита. Версии у историков разнятся: рак кожи, рак груди, даже лейкемия. Все — гипотезы, но слишком уж точно укладываются в поведение умирающей Хюррем.

Сердце, не выдержавшее интриг

Смерть сына Джихангира стала ударом. Считается, что с тех пор у Хюррем начались проблемы с сердцем — боли, одышка, приступы. Кто-то говорит о сердечной недостаточности, кто-то — об инфаркте на фоне стресса. Гаремные интриги, страх за детей, постоянная борьба — этого хватило бы, чтобы даже самый крепкий организм сдался.

Медленный яд? Вполне возможно

Врагов у Хюррем было достаточно: завистников, мстителей, конкурентов. Версия о яде — не столь уж фантастична. Впрочем, доказательств нет. Лекари вряд ли распознали бы отравление, но длительное угасание султанши подливает масла в огонь. Слишком долго и мучительно умирала любимая жена султана.

Документальная версия — малярия

Единственная версия, подкреплённая источниками. Кубетдин Аль Мекки, посланец из Мекки, писал, что Хюррем умерла от малярии. Она якобы заразилась в Эдирне, куда поехала лечиться. Болезнь усугубили хронические колики, мучившие её годами. Именно этот недуг привёл к гибели султанши 15 апреля 1558 года. Её похоронили в тюрбе у мечети Сулеймание. Туда и сегодня приходят те, кого не отпускает история Хюррем — женщины, жившей как королева и умершей как тайна.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как мы попросили ИИ узнать, кто был бы лучшим султаном — Мустафа или Мехмет.