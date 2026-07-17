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Киноафиша Статьи Идеальный сериал для поклонников «Как я встретил вашу маму»: комедия 2025 года, которую многие зря пропустили

Идеальный сериал для поклонников «Как я встретил вашу маму»: комедия 2025 года, которую многие зря пропустили

17 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала "Взрослые"

В этой зумерской комедии нет победителей по жизни — только растерянные двадцатилетние, которые учатся быть взрослыми на фоне хаоса, провалов и дружеских вечеринок.

Поколение зумеров редко получает на экране честную репрезентацию. Их либо высмеивают, либо сводят к стереотипу про тиктоки, тревожность и эмоциональное выгорание. Но сериал «Взрослые» (Adults), стартовавший в 2025 году, решает показать, как это на самом деле — когда тебе двадцать с хвостиком, ты не знаешь, кем хочешь быть, и живёшь в родительском доме, потому что аренда — это фантастика.

В этом доме не взрослеют — а стараются выжить

Самир, сын арабских мигрантов, остаётся один в семейном доме в Нью-Джерси, пока родители в путешествии. Он превращает его в импровизированную коммуну: вместе с ним живут его подруга Билли, слегка нарциссичная Исса, вечно доброжелательный Антон и загадочный канадец Пол Бейкер (да, его все зовут только по имени и фамилии).

Вместе они — не глянцевая, но очень узнаваемая компания, у каждого свои проблемы и попытки казаться взрослее, чем есть. Кто-то устраивает званый ужин, который оборачивается неловким провалом, кто-то вечно путается в отношениях, а кто-то просто пытается не вылететь с работы.

Всё это выглядит не как ситком о победителях, а как дневник растерянного поколения, которое живёт вместе, потому что поодиночке пока не получается.

Кадр из сериала "Взрослые"

Комедия ошибок, тревожности и неловких признаний

Создатели шоу — Бен Кроненгольд и Ребекка Шоу — сами почти ровесники героев. И потому сериал не скатывается в карикатуру.

Здесь нет ни вейперов с кислотными волосами, ни нытиков с синдромом отмены. Есть Самир, неловко застрявший в туалете на первом свидании, Билли, которая мечтает о признании, но постоянно позорно спотыкается, и Антон, который не может отказать даже подозреваемому в преступлении — ну неудобно же.

Чуть вторичный, но именно в этом — правда поколения

Да, во время просмотра часто вспоминаются «Брод Сити» и «Как я встретил вашу маму». Но эта вторичность — не минус, а скорее отражение самих зумеров, которые и сами ищут себя в чужих образах и сериалах.

А ещё — это всего восемь серий по двадцать минут. И этого, честно, мало. Потому что герои здесь — не вылизанные идеалы и не картонные фрики, а просто люди, которых легко представить в своей жизни.

Пока на онлайн-платформах вышло только два эпизода «Взрослых», но зрители уже замерли в ожидании продолжения.

Фото: Кадр из сериала "Взрослые"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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