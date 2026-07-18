Этот детектив с рейтингом 8,0 будет до последней серии водить вас за нос: всего 10 эпизодов — посмотрите за выходные 

В мире сериальных рейтингов иногда случаются аномалии, которые сложно объяснить логикой маркетинга или бюджетом. Один из самых ярких примеров последних лет — адаптация романа Жоэля Диккера «Правда о деле Гарри Квеберта».

В США проект признали неудачным и закрыли после первого сезона, а в России он получил стабильные 8,0 балла на «Кинопоиске» и армию преданных зрителей, готовых пересматривать его запоем.

Сюжет сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»

Сериал рассказывает о молодом писателе Маркусе Голдмане, который приезжает к своему наставнику, знаменитому автору Гарри Квеберту, чтобы поработать над новой книгой. Идиллия рушится, когда на участке Квеберта находят останки 15-летней девочки, исчезнувшей три десятилетия назад.

Расследование вскрывает старые тайны городка и сложные отношения между героями. Формально это детектив, но по сути — многослойная психологическая драма с элементами нуара и мелодрамы. И концовка — крайне неожиданная.

Отзывы о сериале «Правда о деле Гарри Квеберта»

Статистика наглядно демонстрирует разницу восприятия. На американском портале Rotten Tomatoes у сериала всего около 65% одобрения от зрителей. В Штатах шоу не вызвало резонанса, не породило активных фан-сообществ и тихо завершилось после первого сезона.

Американские критики и зрители сошлись во мнении, что проект страдает от медленного темпа. Для привычной голливудской схемы, где каждая серия обязана содержать экшн-сцену или неожиданный поворот, «Правда о деле Гарри Квеберта» показалась слишком тягучей. Герои подолгу молчат, диалоги длятся несколько минут, а расследование движется не столько за счёт улик, сколько за счёт эмоциональных переживаний персонажей.

Российская аудитория оценила сериал иначе. На «Кинопоиске» его рейтинг держится на отметке 8,0 из 10.