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Киноафиша Статьи Этот детектив с рейтингом 8,0 будет до последней серии водить вас за нос: всего 10 эпизодов — посмотрите за выходные 

Этот детектив с рейтингом 8,0 будет до последней серии водить вас за нос: всего 10 эпизодов — посмотрите за выходные 

18 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»

Оторваться до финала очень сложно.

В мире сериальных рейтингов иногда случаются аномалии, которые сложно объяснить логикой маркетинга или бюджетом. Один из самых ярких примеров последних лет — адаптация романа Жоэля Диккера «Правда о деле Гарри Квеберта».

В США проект признали неудачным и закрыли после первого сезона, а в России он получил стабильные 8,0 балла на «Кинопоиске» и армию преданных зрителей, готовых пересматривать его запоем.

Сюжет сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»

Сериал рассказывает о молодом писателе Маркусе Голдмане, который приезжает к своему наставнику, знаменитому автору Гарри Квеберту, чтобы поработать над новой книгой. Идиллия рушится, когда на участке Квеберта находят останки 15-летней девочки, исчезнувшей три десятилетия назад.

Расследование вскрывает старые тайны городка и сложные отношения между героями. Формально это детектив, но по сути — многослойная психологическая драма с элементами нуара и мелодрамы. И концовка — крайне неожиданная.

Кадр из сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»

Отзывы о сериале «Правда о деле Гарри Квеберта»

Статистика наглядно демонстрирует разницу восприятия. На американском портале Rotten Tomatoes у сериала всего около 65% одобрения от зрителей. В Штатах шоу не вызвало резонанса, не породило активных фан-сообществ и тихо завершилось после первого сезона.

Американские критики и зрители сошлись во мнении, что проект страдает от медленного темпа. Для привычной голливудской схемы, где каждая серия обязана содержать экшн-сцену или неожиданный поворот, «Правда о деле Гарри Квеберта» показалась слишком тягучей. Герои подолгу молчат, диалоги длятся несколько минут, а расследование движется не столько за счёт улик, сколько за счёт эмоциональных переживаний персонажей.

Российская аудитория оценила сериал иначе. На «Кинопоиске» его рейтинг держится на отметке 8,0 из 10.

«Сериал захватывает сразу и держит в напряжении до самого конца», «Включила посмотреть на вечер — очнулась на финале к утру», «Добротный детектив в духе Стивена Кинга, но без мистики», — пишут в комментариях зрители.

Фото: Кадры из сериала «Правда о деле Гарри Квеберта»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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