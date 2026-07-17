Куда ездил отдыхать Горбунков? В «Бриллиантовой руке» якобы показывают Стамбул, а на самом деле страна совсем другая

Там до сих пор гуляют туристы и делают похожие фотографии, как из фильма.

Куда же отправился отдыхать Семён Горбунков из советского фильма «Бриллиантовая рука» — образцовый советский гражданин с портфелем и верой в систему? По сюжету фильма он едет за границу и оказывается… в самом сердце Стамбула. Или, по крайней мере, так думает зритель.

На деле «турецкая» прогулка Горбункова проходит по улочкам бакинского Старого города — Ичери-шехер. Именно здесь, среди каменных стен и восточной пыли, герой гуляет с туристической группой, слушает экскурсовода (роль которой, кстати, сыграла жена Юрия Никулина) и в какой-то момент… поскальзывается. Падение, гипс, бриллианты — с этого всё и начинается.

Дом с аптекой, где Горбункову накладывают гипс, и где затаились контрабандисты, — это здание № 8 на улице Кичик-Гала. Турция тут только на словах, а в кадре — Азербайджан. Ичери-шехер стал съёмочной площадкой и для других культовых фильмов. Так что если в следующий раз окажетесь в Баку — пройдитесь тем же маршрутом. Вдруг тоже попадёте в историю.

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