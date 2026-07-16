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Орудия. Новая глава
Расписание Орудия. Новая глава (2025) в Талгаре на сегодня
Расписание Орудия. Новая глава (2025) в Талгаре на сегодня
Орудия. Новая глава
Спустя 20 лет после событий в Джатиджаджар злая сущность наносит новый удар.
ужасы, детектив, триллер
2025 / Индонезия
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Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
10:55
от 4000 ₸
23:25
от 2900 ₸
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