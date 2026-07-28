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Киноафиша Статьи Уже известна и точная дата, и сюжет: когда выйдет четвертый сезон «Укрытия»

Уже известна и точная дата, и сюжет: когда выйдет четвертый сезон «Укрытия»

28 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

Съемки завершены.

Сериал «Укрытие» давно занял свою нишу среди поклонников научной фантастики. Это идеальный вариант для тех, кто ценит мрачную атмосферу и неторопливое раскрытие тайн. И вот — новость для тех, кто ждал: дата выхода четвёртого сезона наконец объявлена.

Премьера четвертого сезона «Укрытия»

Четвёртый сезон «Укрытия» станет последним. Как подтвердил шоураннер Грэм Йост, его премьера состоится летом 2027 года на Apple TV. Точная дата пока не раскрывается.

Третий сезон в данный момент выходит на платформе: финальная серия появится 4 сентября. Оба сезона снимались в едином производственном цикле, а съёмки заключительной части завершились ещё в марте.

Ожидается, что сюжет четвёртого сезона будет опираться на роман Хью Хоуи «Пыль» — заключительную книгу трилогии, лёгшей в основу сериала.

Кадр из сериала «Укрытие»

О сериале

Грэм Йост рассказал, что в оставшихся сериях третьего сезона авторы раскроют историю появления убежищ и покажут события, которые произошли за 140 лет до основной линии. Шоураннер также подтвердил: персонаж Тима Роббинса — Бернард — останется жив. Это расходится с книжным оригиналом, где герой не выживает.

Бернард в сериале серьёзно пострадал — получил сильные ожоги. Кроме того, его привычная картина мира разрушена. Дальнейшее развитие героя, по словам Йоста, станет одной из ключевых линий в оставшихся эпизодах.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Укрытие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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