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Настоящие фанаты научной фантастики точно смотрели эти 3 сериала: без них этот жанр сложно представить

28 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Проверьте, вдруг вы что-то пропустили.

Научная фантастика давно перестала быть историей только о космосе и роботах. Сегодня она заставляет задуматься о будущем, технологиях и самом человеке. Collider составил список сериалов, которые, по мнению издания, должен увидеть каждый поклонник жанра. Я выбрала три проекта, с которых действительно стоит начать знакомство с лучшей телевизионной фантастикой.

«Грань»

Если вы любите загадки, параллельные миры и научные эксперименты, которые выходят из-под контроля, то «Грань» — практически обязательный сериал.

История рассказывает о специальном подразделении ФБР, расследующем необъяснимые происшествия, связанные с так называемой маргинальной наукой. Постепенно обычные расследования перерастают в масштабную историю о параллельных вселенных, где каждое решение может изменить судьбу сразу нескольких миров.

Несмотря на статус культового проекта, сегодня о «Грани» вспоминают гораздо реже, чем она того заслуживает. А зря — многие поклонники жанра до сих пор называют сериал одним из лучших представителей телевизионной фантастики.

«Черное зеркало»

Кадр из сериала «Черное зеркало»

За последние годы «Черное зеркало» стало настоящей современной классикой.

Каждый эпизод рассказывает отдельную историю, но все они объединены одной темой — влиянием технологий на жизнь человека. Социальные рейтинги, искусственный интеллект, виртуальная реальность и тотальный контроль здесь выглядят пугающе правдоподобно.

Именно поэтому сериал не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, насколько близким оказалось будущее, которое еще недавно казалось фантастикой.

«Мир Дикого Запада»

Если говорить о самых масштабных фантастических сериалах последних лет, невозможно не вспомнить «Мир Дикого Запада».

Проект HBO начинается как история о футуристическом парке развлечений, населенном человекоподобными андроидами. Но уже вскоре сериал превращается в философскую драму о свободе воли, природе сознания и границах искусственного интеллекта.

Даже несмотря на неоднозначную реакцию на поздние сезоны, «Мир Дикого Запада» по-прежнему считается одним из самых ярких и амбициозных научно-фантастических проектов современного телевидения.

Конечно, у каждого поклонника фантастики будет свой список обязательных сериалов. Но «Грань», «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада» объединяет одно — каждый из них по-своему изменил представление о том, какой может быть телевизионная научная фантастика. Если вы еще не видели хотя бы один из этих проектов, самое время это исправить.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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