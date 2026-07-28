Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов»

Джордж Мартин, наконец, вернулся к работе. Новость уже вызвала ажиотаж в Сети — поклонники сразу вспомнили о замороженном продолжении «Песни льда и пламени». Однако радоваться рано. Речь по-прежнему не о «Ветрах зимы», которых поклонники «Песни льда и пламени» ждут пятнадцатый год.

Продолжение «Рыцаря Семи Королевств»

Работа над четвёртой повестью о Дунке и Эгге уже ведётся. Об этом рассказал шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Айра Паркер. Более того, Джордж Мартин поделился с командой неопубликованными материалами — часть из них появится во втором сезоне.

Паркер отметил, что события четвёртой части разворачиваются в необычном месте. И добавил, что пятая повесть станет финальной точкой истории Эгга как маленького мальчика.

Какую именно локацию имел в виду шоураннер, он не уточнил. Однако фанаты автора, скорее всего, уже поняли: речь о Винтерфелле. Мартин сам не раз называл четвёртую повесть «Волчицами Винтерфелла». По сюжету Дунк и Эгг доберутся до крепости Старков, где их встретят те самые «волчицы».

О сериале

Планы Мартина выходят далеко за пределы трёх уже изданных новелл. Паркер получил от него наброски ещё на десять-двенадцать будущих частей — по сути, развёрнутый жизненный путь Дунка и Эгга: от странствий и случайных встреч до зрелых лет.

Второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» запланирован на следующий год. По структуре он повторит первый — шесть серий, каждая примерно 35 минут.

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