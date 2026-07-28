Не только «Ход королевы»: 3 великолепных сериала, которые сняты по книгам — но многие об этом не знают

Вот такими и должны быть экранизации — не хуже первоисточника.

Когда сериал становится хитом, зрители редко задумываются, что его история появилась задолго до выхода на экран. Многие популярные проекты Netflix и HBO выросли из книг, но знают об этом далеко не все. Я выбрала три сериала, которые не просто удачно перенесли литературный сюжет на экран, а сумели стать самостоятельными шедеврами.

«Ход королевы»

После выхода мини-сериала в 2020 году весь мир словно снова вспомнил о шахматах. История Бет Хармон оказалась настолько захватывающей, что продажи шахматных досок резко выросли, а Аня Тейлор-Джой стала одной из главных звезд Голливуда.

При этом далеко не все зрители знают, что сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, опубликованном еще в 1983 году.

Что особенно впечатляет — создатели практически не изменили оригинальную историю. Главные герои, ключевые события и даже многие диалоги перекочевали на экран почти без изменений. Благодаря этому «Ход королевы» считается одной из самых точных экранизаций последних лет.

«Большая маленькая ложь»

Сегодня сложно представить, что этот сериал когда-то появился практически без громкой рекламы. Зато после премьеры о нем говорили все.

История нескольких семей, расследование загадочного убийства и звездный актерский состав с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лорой Дерн, Шейлин Вудли и Александром Скарсгардом сделали проект настоящим телевизионным событием.

Основой для сериала стал роман Лианы Мориарти. Первый сезон почти полностью повторяет книгу, а когда HBO решил продолжить историю, сама писательница помогла создать сюжет второго сезона. Благодаря этому продолжение получилось органичным и сохранило дух оригинала.

«Призраки дома на холме»

Если говорить о лучших сериалах ужасов последних лет, «Призраки дома на холме» наверняка окажутся в первых строчках большинства рейтингов.

Майк Флэнаган не стал буквально переносить на экран роман Ширли Джексон 1959 года. Наоборот, он создал совершенно новую историю, сохранив лишь основу произведения, атмосферу и некоторые идеи.

И именно это оказалось главным достоинством сериала. Вместо привычной истории о доме с привидениями зрители получили глубокую семейную драму, где призраки становятся отражением старых травм, страхов и чувства вины.

Каждый из этих сериалов доказывает, что удачная экранизация — это не обязательно дословное повторение книги. Иногда достаточно сохранить главное — характеры, атмосферу и смысл истории. И тогда даже те зрители, которые никогда не открывали оригинальный роман, получают по-настоящему незабываемое кино.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.