Посмотрела 3 худшие экранизации «Одиссеи»: по сравнению с ними версия Нолана — шедевр

«Одиссея» Кристофера Нолана только вышла, а критиков уже хватает. Её ругают за кастинг, за вольное обращение с первоисточником, за слишком современный визуальный язык. Но если посмотреть шире — картина оказывается далеко не самой спорной экранизацией гомеровской поэмы.

История знает примеры, где древнегреческий эпос превращался в откровенный провал — и куда более странный сюжет, чем всё, что придумал Нолан. Собрали три таких случая.

«Разрушение Трои и приключения Одиссея» (1998)

Четырёхсерийный мультфильм, снятый HBO на литовской студии с участием российских аниматоров. В нашем прокате его показывали как полный метр. По мнению критиков, анимация выглядит там статичной, а режиссёрский подход не добавляет материалу глубины.

Сюжет построен упрощённо: троянцы показаны исключительно как злодеи, греки — как положительные герои. Фильм тяготеет к излишнему пафосу, при этом общее впечатление от него скорее однообразное. Интерес вызывает лишь финал: в отличие от большинства экранизаций, история не завершается расправой над женихами, а показывает, как родственники убитых намерены мстить.

«Троя: Одиссея» (2017)

Лента сохраняет лишь формальную связь с гомеровским эпосом. После событий с Троянским конём Одиссей быстро оказывается у Калипсо, а встреча с Полифемом перенесена ближе к финалу и занимает немного времени.

Студия Asylum — известная малобюджетными проектами — и здесь не изменила своему подходу. Визуал состоит из простых задников, массовка минимальна, экипаж Одиссея почти полностью отсутствует, а в одном из дворцовых залов видны канделябры с современными лампочками. В финале появляется кракен.

«Одиссей и остров Туманов» (2008)

Фильм предлагает нестандартный взгляд на знакомый сюжет. История рассказывается от лица молодого Гомера, который, по версии авторов, находился на борту корабля Одиссея во время его возвращения на Итаку. Путь прерывается кораблекрушением — герои попадают на остров, где сталкиваются с гарпиями-вампирами и их предводительницей Персефоной, которая покинула Аида.

Фильм стилистически отсылает к телесериалам конца 1990-х — начала 2000-х, вроде «Удивительных странствий Геракла» и «Зены». Жанрово он сочетает элементы хоррора и приключенческого боевика и становится чем-то вроде «Мумии». А в сценах прямого столкновения с чудовищами и вовсе напоминает «Хищника». От Гомера же тут совсем мало.

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