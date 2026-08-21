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Киноафиша Фильмы Ұят Расписание Ұят (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Ұят (2026) в Шымкенте на сегодня

Ұят
Ұят драма 2026 / Казахстан
Билеты
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Сегодня 21 Завтра 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
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Расписание Ұят в Шымкенте на 21 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
12:10 от 2400 ₸ 14:15 от 2600 ₸ 18:30 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
20:05 от 2100 ₸ 01:05 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
19:00 от 3300 ₸
2D, KZ
18:00 от 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
00:40 от 3300 ₸
2D, KZ
23:40 от 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
00:30 от 3300 ₸
2D, KZ
23:30 от 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
22:50 от 4600 ₸ 00:40 от 3300 ₸
2D, KZ
21:50 от 4600 ₸ 23:40 от 3300 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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