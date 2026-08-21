Расписание Ұят в Шымкенте на 21 августа 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D, KZ 12:10 от 2400 ₸ 14:15 от 2600 ₸ 18:30 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 20:05 от 2100 ₸ 01:05 от 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 19:00 от 3300 ₸ 2D, KZ 18:00 от 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 00:40 от 3300 ₸ 2D, KZ 23:40 от 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 00:30 от 3300 ₸ 2D, KZ 23:30 от 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 22:50 от 4600 ₸ 00:40 от 3300 ₸ 2D, KZ 21:50 от 4600 ₸ 23:40 от 3300 ₸