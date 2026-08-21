Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Uyat Showtimes for Uyat (2026) in Shymkent today

Showtimes for Uyat (2026) in Shymkent today

Uyat
Uyat Drama 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 21 Tomorrow 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for Uyat in Shymkent on 21 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D, KZ
12:10 from 2400 ₸ 14:15 from 2600 ₸ 18:30 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
20:05 from 2100 ₸ 01:05 from 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
19:00 from 3300 ₸
2D, KZ
18:00 from 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
00:40 from 3300 ₸
2D, KZ
23:40 from 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
00:30 from 3300 ₸
2D, KZ
23:30 from 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
22:50 from 4600 ₸ 00:40 from 3300 ₸
2D, KZ
21:50 from 4600 ₸ 23:40 from 3300 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more