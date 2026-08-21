Showtimes for Uyat in Shymkent on 21 August 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D, KZ 12:10 from 2400 ₸ 14:15 from 2600 ₸ 18:30 from 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 20:05 from 2100 ₸ 01:05 from 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 19:00 from 3300 ₸ 2D, KZ 18:00 from 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KK 00:40 from 3300 ₸ 2D, KZ 23:40 from 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, KK 00:30 from 3300 ₸ 2D, KZ 23:30 from 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KK 22:50 from 4600 ₸ 00:40 from 3300 ₸ 2D, KZ 21:50 from 4600 ₸ 23:40 from 3300 ₸