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Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Корал-Гроув Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув (2026) в Шымкенте на сегодня

Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув ужасы, детектив, фантастика 2026 / Канада
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Сегодня 27
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Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Шымкенте на 27 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
16:25 от 2600 ₸ 00:20 от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
00:20 от 2900 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
00:10 от 2900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
00:00 от 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
00:20 от 2900 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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