Расписание Сансыз Бай в Шымкенте на 16 июля 2026 Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 14:40 от 1900 ₸ 19:15 от 2100 ₸ 22:50 от 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 17:10 от 2800 ₸ 21:00 от 3200 ₸ 22:40 от 3200 ₸ 2D, KZ 12:10 от 2400 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 17:40 от 2800 ₸ 19:30 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 22:50 от 3200 ₸ 2D, KZ 12:50 от 2400 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 16:10 от 2800 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸ 2D, KZ 13:10 от 2400 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 19:10 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 18:20 от 2800 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸ 2D, KZ 11:20 от 2400 ₸ 13:20 от 2400 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸