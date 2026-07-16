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Киноафиша Фильмы Сансыз Бай Расписание Сансыз Бай (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Сансыз Бай (2026) в Шымкенте на сегодня

Сансыз Бай
Сансыз Бай комедия 2026 / Россия
Билеты
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Сегодня 16 Завтра 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
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Расписание Сансыз Бай в Шымкенте на 16 июля 2026
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
14:40 от 1900 ₸ 19:15 от 2100 ₸ 22:50 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:10 от 2800 ₸ 21:00 от 3200 ₸ 22:40 от 3200 ₸
2D, KZ
12:10 от 2400 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:40 от 2800 ₸ 19:30 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 22:50 от 3200 ₸
2D, KZ
12:50 от 2400 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
16:10 от 2800 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸
2D, KZ
13:10 от 2400 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 19:10 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
18:20 от 2800 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸
2D, KZ
11:20 от 2400 ₸ 13:20 от 2400 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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