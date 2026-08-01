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Киноафиша Статьи Маринетт на самом деле не дочь Тома и Сабины? Эта теория о мультике «Леди Баг и Супер-Кот» слишком похожа на правду

Маринетт на самом деле не дочь Тома и Сабины? Эта теория о мультике «Леди Баг и Супер-Кот» слишком похожа на правду

1 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Поклонники в бешенстве от такого поворота. 

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» за годы своего существования приобрёл поистине народную любовь и обзавёлся внушительным фанатским сообществом. Поклонники с особым вниманием разбирают каждую серию, строя самые разные предположения — от того, в каком направлении пойдёт сюжет в будущем, до того, какие неочевидные узы связывают персонажей.

Некоторые гипотезы касаются природы волшебных реликвий, другие сосредоточены на том, когда и как вскроются главные секреты. А отдельные версии при этом успевают превратиться в предмет оживлённых споров.

Теория о Маринетт

Одна из популярных догадок в фанатской среде заключается в том, что Маринетт на самом деле не является биологической дочерью Тома и Сабины, несмотря на очевидное внешнее сходство с матерью.

«Эту гипотезу нередко связывают с Лайлой Росси, которая испытывает к Маринетт явную неприязнь. О её семье и прошлом нам практически ничего не известно, и я допускаю, что Лайла и Маринетт могут оказаться сёстрами», — делились мыслями участники одного из профильных обсуждений.

Впрочем, преданные зрители поспешили выступить в защиту семейной линии главной героини. По их мнению, тёплые отношения Маринетт с родителями составляют эмоциональный стержень всего шоу.

«Меня эта теория попросту разозлила — я не принимаю её всерьёз ни на секунду», — с раздражением заметила другая поклонница.

Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

История Маринетт

Маринетт — самая обычная школьница из Парижа, с мечтами о мире высокой моды. Она живёт вместе с родителями-пекарями Томом и Сабиной, в уютной квартирке над их небольшой семейной кондитерской. Её размеренный ритм жизни нарушается в самый заурядный день перед уроками.

По пути в лицей она едва не становится свидетельницей аварии и в последний момент помогает пожилому прохожему избежать столкновения с автомобилем. Тем незнакомцем оказывается хранитель таинственных артефактов.

В благодарность за проявленную отзывчивость он вручает девушке необычные серьги. Когда она открывает миниатюрную шкатулку, перед ней возникает крохотное светящееся существо — квами по имени Тикки. С этих пор с помощью волшебных украшений Маринетт может обретать суперсилы и превращаться в Леди Баг, выходя на борьбу со злом на улицах родного города.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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