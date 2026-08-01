Во всем «Властелине колец» Толкин обожал только 2 сцены: Джексон вырезал обе, так что многие о них даже не знают

Питер Джексон снял «Властелина колец» с уважением к первоисточнику, но не побоялся сокращать книгу ради экранного ритма. Некоторые сцены, важные для автора, так и не попали в фильмы.

Сам Джон Толкин особенно выделял два момента из всей трилогии — они были для него ключевыми. Джексон их исключил, и большая часть зрителей даже не догадывается, что потеряла.

Роман Арагорна и Арвен

Толкин особенно выделял момент из главы «Лотлориэн» в «Братстве Кольца» — два финальных абзаца. Перед тем как Братство ступило в Карас Галадон, Фродо заметил Арагорна у подножия холма. В руке тот держал жёлтый цветок — и хоббит догадался, что друг сейчас далеко отсюда, погружён в прошлое.

Фродо не знал, что именно здесь, на холме Керин Амрот, почти сорок лет назад Арагорн дал клятву Арвен. Следопыт скрывал тоску: он мечтал быть с любимой, но долг перед Братством и королевством требовал оставаться. Покидать место, связанное с Арвен, было для него особенно тяжело.

Толкина эта сцена трогала не случайно — в образе Арвен он отразил черты своей жены Эдит, и история их любви была для него личной. В фильме Джексона этого эпизода нет.

Крик петуха

Вторая сцена, которую Толкин ценил, находится в конце главы «Нашествие на Гондор» в «Возвращении короля». Защитники Минас Тирита теряют надежду: силы противника многократно превосходят их, а врата крепости разрушены.

Король-чародей Ангмара врывается в город и сходится в бою с Гэндальфом, занося меч. Но в этот момент раздаётся петушиный крик — и он возвещает рассвет, который приносит не просто новый день, но и подкрепление.

В фильме Джексона никакого петуха нет, но режиссёр сохранил хотя бы визуальный образ — рохирримов, появляющихся на холмах на восходе, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

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