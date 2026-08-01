Сборы уже больше 230 млн рублей, но ждать ли 3 часть «На деревню дедушке»? Стоянов ответил на этот и другие вопросы о летнем хите

Одной из самых ярких кинопремьер лета стал фильм «На деревню дедушке 2». Уже две недели подряд он сохраняет лидерство в российском прокате: по итогам минувших выходных картина собрала более 76 миллионов рублей, а общая касса приблизилась к 230 миллионам.

Если первая часть была построена вокруг харизмы Юрия Стоянова, то продолжение заметно расширило актёрский состав. К проекту присоединился Фёдор Добронравов, и совместные сцены двух артистов моментально вызвали у зрителей ассоциации со «Сватами». Ведь актёры добавили ленте не только яркого юмора, но и искренней душевной теплоты.

Кстати, работали они вместе впервые. И, как рассказал нам Юрий Стоянов, процессом и результатом он оказался очень доволен.

«Впечатления можно описать только одним словом — "Замечательно!". Мы человечески друг другу очень симпатичны. А то что удалось на площадке встретиться, так это и вовсе счастье», — признался звезда в беседе с порталом «Киноафиша».

Артист рассказал и о секрете успеха дилогии, которую искренне полюбили зрители.

«Это добрый фильм для семейного просмотра, там нет никаких возрастных ограничений, он рассказывает об очень простых вещах, но, тем не менее, это те вещи, которые волнуют всех — семья, отношения в ней, любовь, отношения между поколениями. А еще это очень искренняя история. И, конечно, появление второго дедушки тоже принесло свой успех», — подчеркнул актер.

Но планов еще на один сиквел пока нет.

«Просто третья часть ради третьей части не интересует. Если это будет хороший сценарий, то можно подумать о возвращении к герою», — заметил Юрий Стоянов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали первый фильм.