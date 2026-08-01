Кингу нравится эта экранизация романа, а вот зрители поставили 6,5 на IMDb: люди так невзлюбили проект, что его закрыли раньше времени

Стивен Кинг нечасто хвалит экранизации своих книг. Но этот мини-сериал он искренне называл отличным.

Речь о «Под куполом» — проекте, который сам писатель оценил высоко. Однако зрители оказались строже: на IMDb у сериала всего 6,5 баллов.

Сюжет сериала

Тихий американский городок в штате Мэн бесшумно накрывает купол. Просто в одно утро жители понимают, что они взаперти. Связи с внешним миром нет, военные пробуют пробить барьер — безрезультатно.

Внутри быстро нарастает паника. Кто-то мародёрствует, кто-то молится, кто-то пытается навести порядок через силу. Власти бессильны, прогнозов никаких не дают.

Но несколько горожан — ветеран, журналистка и местный технарь — решают действовать сами. Они понимают: ждать помощи бессмысленно, и единственный шанс выбраться — разобраться в происходящем до того, как жители города окончательно сойдут с ума.

Отзывы о сериале

«Под куполом» задумывался как смелый взгляд на роман Стивена Кинга — такой, чтобы зацепил даже тех, кто уже давно знаком с творчеством писателя. Сам автор остался доволен результатом.

«На самом деле вышло вполне достойно. Если присмотреться, большинство моих персонажей узнаются, хотя кого-то объединили, а кому-то сменили профессию. Лучше воспринимать роман и отличный сериал как близнецов, но не идентичных», — говорил Кинг.

Но зрители встретили сериал без особого восторга. Свои 6,5 баллов на IMDb «Под куполом» заработал скорее благодаря исходной идее Кинга, чем сценарным находкам. Остались в сюжете напряженные сцены борьбы за еду, воду и власть в замкнутом пространстве — они показывают, как быстро рушатся любые моральные барьеры, когда каждый сам за себя.

А вот отклонения от сюжета романа поклонники восприняли негативно. Особенно много вопросов вызвал финал — резкий и с трудом поддающийся логике.

После мощного первого сезона проект явно потерял направление. Вместо истории о людях под куполом, которые борются за жизнь и порядок, зрителям предложили инопланетную тематику и туманные намёки на высший разум.

К диалогам тоже были вопросы — они часто звучали плоско. Но главная проблема в другом: с каждым новым сезоном сценарий заметно сдавал позиции. Если первый сезон ещё держался близко к книге, то дальше авторы взяли курс на собственные фантазии — и это аукнулось.

Сериал закрыли после третьего сезона. Причина банальна: рейтинги упали, а зрительский интерес иссяк.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что даже Стивен Кинг признал, что один конкретный фильм был лучше его книги.