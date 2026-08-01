Людк, а Людк, сможешь отгадать 6 советских фильмов только по кадру героини в деревне? (тест)

В советском кино деревня занимала особое место: там характеры проявлялись ярче, и эмоции — без прикрас. Героини этих картин были далеки от сказочных образов. Это женщины, которые работали, растили детей, несли хозяйство и часто оказывались опорой для всего села.

Мы привыкли видеть их в платках, с вёдрами, у колодца или калитки. Один кадр — и узнаётся и характер, и эпоха, и даже настроение сцены.

В этом тесте мы предлагаем вам взглянуть на моменты из советских фильмов, где героини в самом центре деревенской жизни. Сможете ли вы по одному только кадру определить, из какого фильма та или иная женщина? Проверьте свою память и любовь к старому кино.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.