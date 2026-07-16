Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Sansyz Bay Showtimes for Sansyz Bay (2026) in Shymkent today

Showtimes for Sansyz Bay (2026) in Shymkent today

Sansyz Bay
Sansyz Bay Comedy 2026 / Russia
Tickets
All about film
Today 16 Tomorrow 17 Sat 18 Sun 19 Mon 20 Tue 21 Wed 22
Format
Group Screenings

Showtimes for Sansyz Bay in Shymkent on 16 July 2026
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
14:40 from 1900 ₸ 19:15 from 2100 ₸ 22:50 from 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
17:10 from 2800 ₸ 21:00 from 3200 ₸ 22:40 from 3200 ₸
2D, KZ
12:10 from 2400 ₸ 16:10 from 2800 ₸ 20:00 from 3200 ₸ 21:40 from 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
17:40 from 2800 ₸ 19:30 from 3200 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 22:50 from 3200 ₸
2D, KZ
12:50 from 2400 ₸ 16:40 from 2800 ₸ 18:30 from 3200 ₸ 20:20 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
16:10 from 2800 ₸ 20:10 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸
2D, KZ
13:10 from 2400 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 22:20 from 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
18:20 from 2800 ₸ 20:20 from 3200 ₸ 22:20 from 3200 ₸ 00:20 from 3200 ₸
2D, KZ
11:20 from 2400 ₸ 13:20 from 2400 ₸ 17:20 from 2800 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more