Showtimes for Sansyz Bay in Shymkent on 16 July 2026 Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 14:40 from 1900 ₸ 19:15 from 2100 ₸ 22:50 from 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 17:10 from 2800 ₸ 21:00 from 3200 ₸ 22:40 from 3200 ₸ 2D, KZ 12:10 from 2400 ₸ 16:10 from 2800 ₸ 20:00 from 3200 ₸ 21:40 from 3200 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KK 17:40 from 2800 ₸ 19:30 from 3200 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 22:50 from 3200 ₸ 2D, KZ 12:50 from 2400 ₸ 16:40 from 2800 ₸ 18:30 from 3200 ₸ 20:20 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, KK 16:10 from 2800 ₸ 20:10 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸ 2D, KZ 13:10 from 2400 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 22:20 from 3200 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KK 18:20 from 2800 ₸ 20:20 from 3200 ₸ 22:20 from 3200 ₸ 00:20 from 3200 ₸ 2D, KZ 11:20 from 2400 ₸ 13:20 from 2400 ₸ 17:20 from 2800 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸