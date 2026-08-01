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Киноафиша Статьи Соболев против «Мориарти в погонах»: НТВ раскрыл подробности 3 сезона сериала «Тверская»

Соболев против «Мориарти в погонах»: НТВ раскрыл подробности 3 сезона сериала «Тверская»

1 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тверская»

Судя по описанию, скучать точно не придется.

НТВ официально представил подробности третьего сезона детективного сериала «Тверская», который войдет в телевизионный сезон 2026/2027. После двухлетнего перерыва Иван Соболев вновь вернется в Москву, а его главным противником станет загадочный генерал, которого уже называют Мориарти в погонах.

Чем закончился второй сезон

Финал второго сезона оставил зрителей в напряжении.

Иван Соболев объединился со своим давним противником Сергеем Неретиным, чтобы остановить бизнесмена Ивана Липранди, связанного с международным наркокартелем и торговлей оружием. Операция завершилась успешно, однако спокойствие оказалось недолгим.

Параллельно героям удалось раскрыть сразу несколько громких преступлений, а в последние минуты сезона неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль Луизы. Именно этот клиффхэнгер стал отправной точкой для продолжения истории.

Соболев выйдет на след влиятельного генерала

Действие третьего сезона развернется спустя два года.

Пока сотрудники уголовного розыска расследуют новое громкое убийство, Иван Соболев займется поисками опасной банды гастролеров-грабителей. Очень скоро расследование приведет его к неожиданному открытию: преступники работают под защитой высокопоставленного генерала и сотрудников спецподразделения.

Пытаясь выяснить, кто скрывается за прозвищем Мориарти в погонах, Соболев начинает подозревать отца своей бывшей возлюбленной Луизы.

Продолжение станет одной из главных премьер НТВ

Кадр из сериала «Тверская»

Третий сезон «Тверской» уже официально вошел в список премьер нового телевизионного сезона НТВ.

Судя по первым подробностям, зрителей ждут не только новые расследования и опасные противники, но и продолжение личной истории Ивана Соболева, которому вновь придется выбирать между долгом и чувствами.

Премьера третьего сезона станет одним из самых ожидаемых событий нового телесезона НТВ. Создатели обещают масштабное расследование, политические интриги и противостояние с самым влиятельным врагом в истории сериала, поэтому продолжение вполне может превзойти предыдущие сезоны.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Тверская»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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