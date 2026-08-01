На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей

Сериалы телеканала НТВ часто ругают за однообразие и бесконечную полицейскую тематику. Но среди сотен проектов есть настоящие жемчужины, достойные внимания даже самых искушенных зрителей.

Редакция «Киноафиши» попросила кинокритика Сергея Сычева назвать ТОП-4 сериала НТВ, которые он считает лучшими. Давайте узнаем, какие проекты эксперт оценил выше остальных.

«Трудно быть богом»

На первое место кинокритик поставил еще не вышедший сериал «Трудно быть богом». Его он уже окрестил «самым амбициозным проектом десятилетия на отечественном ТВ».

«Стругацкие, Герман, плюс политическая обстановка в мире… "Трудно быть богом" просто обязан стать событием — или полным провалом, что иногда одно и то же», — отметил Сычев.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

На второе место эксперт поставил нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». После его выхода стало понятно, что теперь НТВ нацелен на «люксовый криминальный контент».

«Пока что это главный отечественный сериал последних лет. Даже дети во дворе играют в героев этого шоу, а все артисты, которые там снимались, теперь ассоциируются именно с ним»

«За час до рассвета»

На третьем месте оказался проект 2021 года, который редко встречается в подборках телеканала — «За час до рассвета».

«Сериал этот в каком-то смысле знаковый. Резко поменялись после его выхода судьбы и разошлись пути тех, кто там снимался, и название у него словно пророческое. Более того, и сюжет его тоже сегодня кажется куда актуальнее, чем когда на НТВ состоялась премьера. Думаю, самое время его пересмотреть — уже с новыми ощущениями», — объяснил свой выбор эксперт.

«Подслушано в Рыбинске»

И на четвертом месте расположился сериал, который в 2025 году стал настоящим хитом, «Подслушано в Рыбинске».

«Одна из самых заметных ролей Тимофея Трибунцева на экране (хотя в театре Трибунцев был и остается гораздо сильнее), очень точный актерский ансамбль, очень крепкий сценарий, очень меткие детали замечены о провинциальном (шире - российском) быте. Ждем второй сезон не без волнения», — подвел итог кинокритик.

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