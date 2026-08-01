Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей

На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей

1 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трудно быть богом», «За час до рассвета»

И мы полностью согласны с мнением эксперта.

Сериалы телеканала НТВ часто ругают за однообразие и бесконечную полицейскую тематику. Но среди сотен проектов есть настоящие жемчужины, достойные внимания даже самых искушенных зрителей.

Редакция «Киноафиши» попросила кинокритика Сергея Сычева назвать ТОП-4 сериала НТВ, которые он считает лучшими. Давайте узнаем, какие проекты эксперт оценил выше остальных.

«Трудно быть богом»

На первое место кинокритик поставил еще не вышедший сериал «Трудно быть богом». Его он уже окрестил «самым амбициозным проектом десятилетия на отечественном ТВ».

«Стругацкие, Герман, плюс политическая обстановка в мире… "Трудно быть богом" просто обязан стать событием — или полным провалом, что иногда одно и то же», — отметил Сычев.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

На второе место эксперт поставил нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». После его выхода стало понятно, что теперь НТВ нацелен на «люксовый криминальный контент».

«Пока что это главный отечественный сериал последних лет. Даже дети во дворе играют в героев этого шоу, а все артисты, которые там снимались, теперь ассоциируются именно с ним»

«За час до рассвета»

На третьем месте оказался проект 2021 года, который редко встречается в подборках телеканала — «За час до рассвета».

«Сериал этот в каком-то смысле знаковый. Резко поменялись после его выхода судьбы и разошлись пути тех, кто там снимался, и название у него словно пророческое. Более того, и сюжет его тоже сегодня кажется куда актуальнее, чем когда на НТВ состоялась премьера. Думаю, самое время его пересмотреть — уже с новыми ощущениями», — объяснил свой выбор эксперт.

«Подслушано в Рыбинске»

Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

И на четвертом месте расположился сериал, который в 2025 году стал настоящим хитом, «Подслушано в Рыбинске».

«Одна из самых заметных ролей Тимофея Трибунцева на экране (хотя в театре Трибунцев был и остается гораздо сильнее), очень точный актерский ансамбль, очень крепкий сценарий, очень меткие детали замечены о провинциальном (шире - российском) быте. Ждем второй сезон не без волнения», — подвел итог кинокритик.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Трудно быть богом», «За час до рассвета»
Анастасия Луковникова Федор Никонов
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Читать дальше 1 августа 2026
НТВ официально представил главные премьеры нового сезона: от Стругацких до «продолжения» «Слова пацана» НТВ официально представил главные премьеры нового сезона: от Стругацких до «продолжения» «Слова пацана» Читать дальше 31 июля 2026
400 калорий в день и чашка кофе: Любовь Аксенова морила себя голодом ради «Холода» — что об этом думает врач 400 калорий в день и чашка кофе: Любовь Аксенова морила себя голодом ради «Холода» — что об этом думает врач Читать дальше 29 июля 2026
Соболев против «Мориарти в погонах»: НТВ раскрыл подробности 3 сезона сериала «Тверская» Соболев против «Мориарти в погонах»: НТВ раскрыл подробности 3 сезона сериала «Тверская» Читать дальше 1 августа 2026
Сборы уже больше 230 млн рублей, но ждать ли 3 часть «На деревню дедушке»? Стоянов ответил на этот и другие вопросы о летнем хите Сборы уже больше 230 млн рублей, но ждать ли 3 часть «На деревню дедушке»? Стоянов ответил на этот и другие вопросы о летнем хите Читать дальше 1 августа 2026
Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто» Читать дальше 1 августа 2026
Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Читать дальше 1 августа 2026
Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить Эти две августовские премьеры на Okko точно соберут миллионы просмотров: запишите, чтобы не пропустить Читать дальше 31 июля 2026
ТОП самых популярных сериалов у россиян первой половины 2026 года: на 5 месте «Первый отдел» ТОП самых популярных сериалов у россиян первой половины 2026 года: на 5 месте «Первый отдел» Читать дальше 31 июля 2026
НТВ официально объявил главные продолжения сезона 2026-2027: «Невский-8» уже на подходе НТВ официально объявил главные продолжения сезона 2026-2027: «Невский-8» уже на подходе Читать дальше 31 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше