Кто самый сильный из всех Терминаторов: Т-800 по сравнению с ним просто тюфяк

С момента премьеры первого «Терминатора» в далёком 1984 году культовая серия фильмов подарила зрителям целый ряд машин-убийц — от ставшего уже классическим Т-800 до высокотехнологичных моделей, появившихся в более поздних частях. Каждая новая версия неизменно удивляла публику всё более совершенными характеристиками.

Однако возникает закономерный вопрос: кому же по праву принадлежит пальма первенства в плане силы? У каждой модели были свои сильные стороны, будь то непробиваемая броня, скорость, интеллект или нестандартное вооружение, — но кто из них оказался самым смертоносным?

Т-800

Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера по праву считается одним из самых узнаваемых. Поначалу зрители воспринимали его как хладнокровную машину для ликвидации, но уже в сиквеле персонаж раскрылся с новой стороны, став неожиданным союзником главных героев. Среди ключевых достоинств модели — феноменальная живучесть: огнестрельное оружие, взрывные волны и тяжёлые столкновения практически не причиняют ей серьёзного вреда.

В продолжении создатели добавили образу глубины, позволив киборгу постепенно осваивать человеческие повадки и даже эмоциональные реакции. Однако и у этой машины есть уязвимое место: после получения повреждений она нуждается в ремонте, поскольку не обладает встроенными механизмами для самостоятельного восстановления.

Т-1000

Вторая часть «Терминатора» познакомила зрителей с антагонистом совершенно нового уровня — Т-1000. Вместо привычной физической мощи на первый план вышло технологическое совершенство. Этот противник практически бесшумен, моментально восстанавливает повреждения и способен перевоплощаться в любой объект.

Однако по-настоящему опасным его делал не столько набор функций, сколько нестандартное мышление. Т-1000 действовал как искусный охотник — виртуозно копировал человеческое поведение, просчитывал ходы соперников и выбирал наиболее изощрённые способы достижения цели.

Т-Х

Модель Т-Х, впервые появившаяся в третьей части франшизы, стала своего рода синтезом лучших разработок предыдущих версий: она сочетала в себе внешнее сходство с человеком и внушительный арсенал встроенного оружия. Оснащённая плазменными пушками и огнемётами, она заметно опережала Т-800 по огневой мощи, а способность проникать в любые компьютерные сети и подчинять себе технику делала её ещё более грозным противником.

Т-3000

В фильме «Терминатор: Генезис» зрители познакомились с моделью Т-3000, которая на момент своего появления считалась самой живучей и надёжной среди всех киборгов. Её конструкция действительно выдерживала колоссальные нагрузки, однако и у этой машины нашлось слабое место: мощные электромагнитные поля разрушали её структуру буквально на молекулярном уровне. Наиболее наглядно это продемонстрировала битва с классическим Т-800, когда тот применил специальные магнитные перчатки.

Если оценивать исключительно физические характеристики, то Т-800, пожалуй, так и остаётся самым мощным и выносливым тяжеловесом среди всех версий. Однако пальму первенства по уровню технологического совершенства, безусловно, удерживает Т-1000.

Его способность к моментальной регенерации, невероятная пластичность и хитроумная тактика делают его наиболее опасным Терминатором в истории франшизы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем Терминатор так похож на советского Электроника.